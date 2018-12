Meppen/Haren. Das Amtsgericht Meppen hat das Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 55-jährigen Berufskraftfahrer aus Haren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn angeklagt, weil er nach einem Beinahe-Unfall, bei dem ein stark angetrunkener Radfahrer ihm die Vorfahrt nahm, anschließend geschlagen und mit Fußtritten verletzt hatte.

In seiner Einlassung zeigte sich der Angeklagte geständig und ließ über seinen Rechtsanwalt eine Erklärung abgeben. Demnach kam es in einer Nacht im Sommer dieses Jahres in Haren auf der Emmelner Straße zu einem Beinahe-Unfall mit einem Radfahrer. Dieser habe ihm volltrunken und ohne Licht fahrend die Vorfahrt genommen. Im letzten Moment habe er seinen 40-Tonnen-LKW durch eine Vollbremsung zum Stillstand gebracht, sonst hätte er den Radfahrer wahrscheinlich durch den Aufprall getötet.

In ihm seien durch dieses Geschehen traumatische Schreckensbilder hervorgerufen worden, und zwar an einen tödlichen Verkehrsunfall in den Niederlanden. Ein PKW, mit vier Personen besetzt, darunter ein kleines Kind fuhr frontal unter seinen LKW . Alle Insassen wurden dabei getötet. Deshalb habe er vermutlich einen Blackout gehabt und den angetrunkenen , ohne Licht fahrenden Radfahrer, der auf dem Randstreifen zu Fall gekommen war, verprügelt. Er habe ihm zwei Backpfeifen gegeben und in den Hintern getreten. Er wisse, dass er dies nicht gedurft hätte, aber er habe halt die Beherrschung verloren, das tue ihm leid.

Der angetrunkene Radfahrer (2,38 Promille) wurde in einem gesonderten Gerichtsverfahren zu einer Geldstrafe von 2100 Euro verurteilt. Er war in diesem Verfahren als Zeuge geladen. Er schilderte das Geschehen wie es in der Anklage niedergelegt worden war. Von dem LKW-Fahrer habe er allerdings mehrere Tritte gegen seine Arme, die er sich vor dem Kopf gehalten habe, bekommen. Er konnte, so der Zeuge weiter, nicht verhindern, dass er von den Tritten an der Brust und an seiner linken Seite getroffen wurde. Auf die Frage des Staatsanwaltes, ob er Wert darauf lege, dass der Angeklagte bestraft würde, antwortete er: „ Nein, ich bin ja der eigentliche Verursacher, und verstehe, dass der Fahrer ausgerastet ist.“

Daraufhin stellte der Staatsanwalt den Antrag, das Verfahren gegen den Angeklagten vorläufig einzustellen. Als Auflage solle er 1000 Euro zahlen. Der Angeklagte erklärte, nach kurzer Beratung mit seinem Rechtsanwalt, dass er dem Antrag zustimme. Der Richter schloss sich dem an und verfügte, dass er die Geldauflage in Raten von 250 Euro zahlen könne. Er wies ihn auch darauf hin, dass er nicht vorbestraft sei.