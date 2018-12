Meppen. Der Landkreis stockt die Förderung für Jugendgruppen und anerkannte Jugendgemeinschaften im Emsland ab 2019 auf. Das hat der Kreistag am Montag in Meppen einstimmig beschlossen.

Von einer entsprechenden Anpassung der Förderrichtlinie mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich rund 28.000 Euro pro Jahr mehr als bisher sollen insbesondere die Organisatoren von Ferienfreizeiten, die offene Jugendarbeit sowie die Aus- und Fortbildung von Jugendleitern profitieren.

Zeltlager ein Markenzeichen im Emsland

Wie Sozialdezernentin Sigrid Kraujuttis hervorhob, ist ehrenamtliches Engagement im Emsland auch in der Jugendarbeit stark ausgeprägt. Besonders gekennzeichnet sei dies durch Zeltlager. „Fast jeder, der im Emsland aufgewachsen ist, dürfte als Jugendlicher im Zeltlager gewesen sein“, meinte Kraujuttis. Laut Kreisverwaltung haben 2017 knapp 12.000 Kinder, Jugendliche und Jugendleiter an etwa 160 Freizeiten teilgenommen, die meisten davon Zeltlager. „Zeltlager sind ein Markenzeichen des Landkreises“, so Kraujuttis.

Ausrüstung verschlissen

Nun habe der Kreisjugendring darauf hingewiesen, dass Zelte und Zeltausrüstung vielfach verschlissen seien, nicht zuletzt auch aufgrund von Unwettern während einiger Lager in den vergangenen Jahren. Neuanschaffungen in Kirchengemeinden und Jugendverbänden, unter deren Federführung die meisten Zeltlager stattfinden, seien daher unumgänglich. Nach dem Kreistagsbeschluss wird nun die Förderung von Zelten und Material neu in die Förderrichtlinie aufgenommen.

Förderung für offene Jugendarbeit verdoppelt

Darüber hinaus verdoppelt der Landkreis seinen jährlichen Haushaltsansatz für die Förderung der offenen Jugendarbeit von 25.000 auf 50.000 Euro. Weitere 3000 Euro werden für die Förderung von außerschulischen Bildungsmaßnahmen für Jugendliche zur Verfügung gestellt.

Juliane Große-Neugebauer (CDU) unterstrich die Bedeutung der Anpassung der Förderrichtlinie. „Der Kreisjugendring ist gut vernetzt. Er weiß genau, wo gegebenenfalls der Schuh drückt.“ Wie Große-Neugebauer weiter ausführte, sei es bei einigen Zeltlagern „durch schlimme Unwetter zu dramatischen Szenen gekommen“, indem teilweise sogar habe evakuiert werden müssen. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen seien Jugendliche mitunter über sich hinausgewachsen. Die Anhebung der Förderung möge deshalb auch Motivation für engagierte junge Menschen im Emsland sein. „Wir können dankbar sein, dass wir so viele Jugendliche haben, die sich ehrenamtlich einsetzen“, so Große-Neugebauer.