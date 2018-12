Meppen. Im Rahmen der Berufsorientierung hat Johannesschule Meppen einen Vertrag mit der Seniorenresidenz in Nödike geschlossen.

Das Senioren-Wohn- und Pflegeheim der Mediko Pflege- und Gesundheitszentren GmbH wird Schülerinnen und Schüler der kirchlichen Oberschule in Praktika beschäftigen. Durch eine partnerschaftliche Zusammenarbeit soll der Realitätsbezug die pädagogische Arbeit der Schule unterstützen, für Jugendliche die Berufsorientierung verbessert und dem Unternehmen einen größeren Einblick in die Leistungen und Möglichkeiten der Schule verschaffen. Beide Partner gehen davon aus, dass ein besseres Verständnis für die gegenseitigen Erwartungen und Anforderungen den jungen Leuten beim Erwerb von Kompetenzen zur Bewältigung ihres Lebens und der Vorbereitung auf ihre berufliche Zukunft zugutekommt. Weitere Zielsetzungen ergeben sich aus der Aufgabe der Berufsorientierung sowie der praxisnahen, handlungsorientierten und ökonomischen Bildung an der Schule.

Im Rahmen des zweiwöchigen Betriebspraktikums der Klassen 9 und 10 wird die Seniorenresidenz Schülerinnen und Schüler der Johannesschule Meppen aufnehmen. Darüber hinaus wird das Unternehmen Plätze für freiwillig Praktika zur Verfügung stellen. Die Seniorenresidenz will eng mit dem Profil Gesundheit und Soziales kooperieren und dieser Schülergruppe berufspraktische Kenntnisse im Bereich der Pflege vermitteln. Das Unternehmen wird in der Projektwoche eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen der Jahrgangsstufe aufnehmen, die zuvor ihr Interesse an dem Unternehmen bekundet haben. Ferner beabsichtigt das Unternehmen, an der lnformationsbörse des Vereins Chance Azubi teilzunehmen. In der Zukunft wollen die Musikklassen der Schule für die Hausbewohner Nachmittage gestalten. Zur Vertragsunterschrift spielten 28 Schülerinnen und Schüler der Musikklasse 6 adventliche Lieder für die Senioren und Seniorinnen.