Veenkoloniaal Symfonie Orchester spielt in Haren MEC öffnen

Am Neujahrskonzert des Heimatvereins Haren beteiligt sich der Tanzbogen Haren. Foto: Heimatverein

Haren. „Mit Klassik und Filmmusik ins neue Jahr“ geht es beim Neujahrskonzert am Sonntag, 13. Januar, im Festzelt am Müllerhaus in Haren.