Meppen. Im Heimathaus in Meppen-Teglingen ist der ehemalige NDR-Redakteur Gerd Spiekermann mit seinem Programm „vertellt von Wiehnachten – un anners noch wat“ aufgetreten. Es gab viel zu schmunzeln und so manche Kindheitserinnerung wurde beim Publikum geweckt. Die vom Heimatverein Teglingen organisierte Veranstaltung, bot gute Unterhaltung auf Plattdeutsch.

Im gemütlichen, gut temperierten Heimathaus berichtete Spiekermann über eine Zeit, in denen die meisten Räume im Haus klamm und kalt waren, und man zum ersten Gang noch nach draußen musste, sien Kinnertied. Der Wahlhamburger wurde 1952 in Ovelgönne/Kreis Wesermarsch geboren, wo er mit der niederdeutschen Sprache groß wurde. Er ist Autor zahlreicher plattdeutscher Bücher und arbeitete viele Jahre als Redakteur bei NDR Hamburger Welle 90,3.

In seiner Kindheit wurde nach der Uhr gegessen und nicht, wenn man Hunger hatte. Es gab Frühstück, Mittagessen, Vesper und Abendbrot, und danach ging es um neun Uhr abends ins eiskalte Schlafzimmer.

Damals und heute

Zu Weihnachten schlug seine Mutter Dutzenden von Heringen den Kopf ab und nahm sie auf dem großen Küchentisch aus, alles für den Heringssalat. Die Oma hübschte sich ihre Frisur mit einer Brennschere auf und auf unbequemen 90-Grad-Bänken wurden Weihnachtslieder in der Kirche gesungen und tatsächlich Zuhause noch einmal. Einen großen Teller mit Süßigkeiten, wie bei den Nachbarn, gab es nicht, dafür aber harte Feigen, Datteln, Nüsse und eine Apfelsine. Humorvoll berichtete er mit viel Ironie und Selbstironie aus vergangenen Tagen und setzte dabei vortreffliche Pointen.

Im Wechselspiel zwischen damals und heute erzählte Spiekermann von der Wendy-Phase einer Tochter und dem Wunsch nach einem echten Pony. Er erzählte von seinem verletzten Auge, wegen dem er ins Krankenhaus musste, und dass er sich in dieser Zeit über bunte Bilder und große Überschriften in der Zeitung freute.

Den Pfennig geehrt

Bildhaft schilderte Spiekermann Eindrücke, die er schon als Kind gewinnen konnte, wie selbstgemachte Blutwurst und Sülze nach einer damals üblichen Hausschlachtung. Auf seine Frage: „Kennt ihr das noch?“ antwortete das Publikum mit Nicken und einem deutlichen „Ja“.

Dass man den Pfennig ehren sollte, wussten schon sein Großvater und sein Vater, und diesen Ratschlag gibt er auch heute an seine Kinder weiter. Denn was tut man, wenn einem genau dieser eine Pfennig fehlt (heute der eine Cent), es ist Heiligabend, man steht in Bremen und es ist der letzte Bus, der fährt?