Meppen. Frische Brötchen und Gebäck sind über die Weihnachtsfeiertage 2018 und den Jahreswechsel in Meppen und Umgebung nicht überall zu bekommen. Die meisten Bäcker haben allerdings an Heiligabend und Silvester geöffnet.

Heiligabend ist in diesem Jahr an einem Montag, deshalb haben fast alle Bäckereien im mittleren Emsland geöffnet. Ähnlich sieht es an Silvester aus. Schwieriger wird es an den beiden Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrstag am Brot und Brötchen zu kommen.

So haben die Bäckereien an den unterschiedlichen Feiertagen geöffnet:



Meppen:

Meppen (Versener Straße 48): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6-13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (Combi-Markt): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6-14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Musswessels



Meppen (Am Neuen Markt 1): Heiligabend 7 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7 bis 18 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (Marienstraße 6): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. Weihnachtstag geschlossen, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester und Neujahr geschlossen.



Meppen (Lathener Straße 5): Heiligabend 7 bis 13 Uhr, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (Hasestraße): Heiligabend 7 bis 13 Uhr, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (Rühler Dorfstraße 21): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 16, Neujahr geschlossen.



Meppen: (Teglinger Straße): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen: (Hasebrinkstraße): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen-Versen: (Zum Paradies 2): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (Hasestraße 8): Heiligabend 6.30 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (Esterfelder Stiege 113): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Meppen (in der MEP): Heiligabend 7 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren:

Haren (Ridderingsesch 58): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6-14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren (Kirchstraße 17): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6-13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren (Emmelner Straße 100): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6-14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren (Norstraße 48): Heiligabend 6 bis 12.30 Uhr, 1. Weihnachtstag geschlossen, 2. Weihnachtstag 8 bis 12 Uhr, Silvester 6 bis 12.30 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren (Neuer Markt 3): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 11. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren (Wesuweer Straße 35): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren (Rütenbrocker Hauptstraße 28): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren-Erika (Marienstraße 38): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren-Rütenbrock (Rütenbrocker Hauptstraße 28): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haren-Erika (Marienstraße): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 5.30 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haselünne:

Haselünne (Bahnhofsstraße 7): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haselünne (Lähdener Str. 4): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 14, Neujahr geschlossen.



Haselünne: Heiligabend 4 bis 13 Uhr, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 4 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Haselünne (Markt 4-6): Heiligabend 7 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Geeste:

Dalum (Meppener Straße 9): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 14, Neujahr geschlossen.



Geeste (Antoniusstraße 8): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr. Silvester 8 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Geeste (Raiffeisenstraße 14): Heiligabend 5.30 bis 12.30 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 5.30 bis 12.30 Uhr, Neujahr geschlossen.



Dalum (Ölwerkstraße 3): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.



Hesepe (Ludgeristraße 2): Heiligabend 5.30 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 5.30 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Twist:

Twist (Flensbergstraße 16): Heiligabend 7.30 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 7.30 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Herzlake:

Herzlake (Zuckerstraße 44): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6-13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Herzlake (Löninger Straße): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. Weihnachtstag geschlossen, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 6-14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Lähden (Hauptstraße 12): Heiligabend 6 bis 14 Uhr, 1. Weihnachtstag geschlossen, 2. Weihnachtstag 8 bis 11 Uhr, Silvester 6 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Lähden (Ahmsener Straße 2): Heiligabend 4 bis 13 Uhr, 1. Weihnachtstag und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 4 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.



Herzlake (Löninger Straße): Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Weihnachtstag geschlossen, Silvester 6 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.



Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit!