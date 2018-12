Haren. Auf einem guten Weg sieht sich die Lokale Aktionsgruppe (LAG) „Moor ohne Grenzen“ im deutsch-niederländischen Naturpark.

Noch bis 2020 läuft die Förderperiode des europäischen Leader-Programms. Viele Projekte konnten in den vergangenen Jahren verwirklicht werden. Die LAG-Mitglieder brachten zudem weitere Ideen ein, die in den kommenden Monaten und Jahren weiterentwickelt werden sollen.

Rück-, Aus- und Überblick waren die Kernpunkte der Sitzung der LAG Naturpark-Region „Moor ohne Grenzen“ im Bienen-Zentrum des Fördervereins Imme Bourtanger Moor in Haren-Wesuwermoor. Nachdem Regionalmanagerin Verena Schepers den Mitgliedern der Lokalen Aktionsgruppe zunächst den aktuellen Sachstand verkündete, gab Johannes Weise vom Landkreis Emsland einen Einblick in das Projekt zur Kartierung der vorhandenen Flora und Fauna in den moortypischen Naturschutzgebieten der Region.

Den Schwerpunkt der Sitzung bildete jedoch die Zwischenbewertung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK). Das REK wurde 2014 gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern der Region erarbeitet und stellt einen Fahrplan für die zukünftige Entwicklung der Naturpark-Region „Moor ohne Grenzen“ dar. Zur Bewertung des REK führten Michael Ripperda und Tim Strakeljahn von der Lingener Agentur pro-t-in einen Workshop durch, bei dem die LAG-Mitglieder den Stand der formulierten Entwicklungsziele beurteilten.

Es zeigte sich, dass die Region in vielen Bereichen schon auf einem sehr guten Weg ist, etwa in dem Erhalt von Moorlandschaften und Naturräumen, im Ausbau von ländlichem und naturnahem Tourismus sowie in der Förderung des Rad- und Wandertourismus. Maßnahmen wurden dabei nicht nur über Leader umgesetzt, sondern auch über andere EU-Förderprogramme. So wird die Entwicklung der Region nachhaltig unterstützt.

Daneben brachten die LAG-Mitglieder Handlungsansätze und Ideen ein, die in Zukunft weiterentwickelt werden sollen, darunter die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Klima- und Umweltschutz, die Durchführung von Veranstaltungen zu den Themen Mobilität und Versorgung und der Aufbau eines Unternehmensnetzwerks zwischen Tourismus, Gastronomie und Landwirtschaft. Positiv ist, dass in den Mitgliederkommunen und im Landkreis Emsland bereits viele Aktionen und Projekte laufen, die dazu beitragen, die Ziele des REK zu erreichen.