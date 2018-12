Meppen. Zum „Konzert im Advent“ hatten Schüler und Lehrer des Meppener Marianums in die Propsteikirche eingeladen.

Dort gab es gleich zwei Konzerte. Beide beeindruckten die begeisterten Zuhörer, die sich bei den Orchestern, Musikgruppen und Chören des Musikprofils der Schule mit lang anhaltenden Beifallskundgebungen bedankten.

Zum Auftakt des ersten Konzertes erklang die festliche Weise „Jupiter“, gespielt vom Schulorchester. Danach hatte die Blechbläserklasse des sechsten Jahrgangs ihren ersten öffentlichen Auftritt, und den meisterten die jungen Musiker mit Bravour.

Vor-Orchester

„Freude schöner Götterfunken“, „Pavane“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ begeisterten die Zuhörer, die danach gemeinsam mit den jungen Musikern und Sängern „Wir sagen euch an den lieben Advent“ sangen. Und auch der ganz junge Musiknachwuchs des Marianums, das sogenannte Vor-Orchester, wusste mit „Mary’s Boychild“ und der Pop-Ballade „Faded“ zu gefallen. Dazu gab es noch eine Premiere, denn der zwölfjährige Finn Raupach brachte am Klavier seine eigene Komposition „You Forget That I Like You“ in professioneller Manier zu Gehör. Schwungvoll präsentierte sich danach der Chor „aChord“ mit „All I Want For Christmas Is You“, „Lost Boy“, und „Christmas Wish“. Mit Auszügen aus Händels weltberühmter Feuerwehrmusik in den Sätzen „Ouvertüre“, feierlich mit Marching-Drums unterlegt, „La Paix“ und volltönend „La Rejoissance“, beendete das Schulorchester den ersten Teil des Adventskonzertes.

Abichor

Den zweiten Teil eröffnete der Abichor mit dem prima arrangierten Medley „4Chords“. Dann gab es zwei tolle Chorversionen von Oasis’s „Whatever“ und Michael Jacksons „Man In The Mirror“. Klassisch schön erklang danach, gemeinsam mit den Konzertbesuchern gesungen, „Tochter Zion“. Mit Bachs „Schafe können sicher weiden“ endete das 17-Uhr Konzert, belohnt mit donnerndem Applaus.

Musikalisches Erlebnis

Das zweite Konzert wurde vom Schulorchester und dem Schulchor „Achord“ sowie dem neu formierten Eltern-Lehrer-Chor, der Blechbläser-AG und der Schulband gestaltet. Auch hier zeigten sich die Zuhörer begeistert von einem abwechslungsreichen musikalischen Erlebnis, das sie auf die nahe Weihnachtszeit einstimmte.