Meppen. „Erika oder Der verborgene Sinn des Lebens“ heißt das Buch von Elke Heidenreich, das Suzanne von Borsody im Theater in Meppen bei einer weihnachtlichen Lesung vorstellte. Die Textpassagen wurden musikalisch vom Trio Amanti della Musica umrahmt.

In einer der schönsten Geschichten von Elke Heidenreich macht sich Betty nach einem schrecklichen Jahr auf den Weg zu ihrem Ex-Freund Franz nach Lugano. Vorher geht es allerdings ins Berliner Kaufhaus des Westens, um für Franz den elsässischen Senf als Mitbringsel zu besorgen. Das hätte sie auch zweifellos geschafft, wenn ihr im Parterre nicht ein lebensgroßes Schwein aus Plüsch in die Quere gekommen wäre. Dieses Schwein sah aus wie eine Person, die Erika hieß und aussah wie ein Schwein – und damit war ein Name für das Schwein auch schnell gefunden – nämlich Erika.

Preis für das Schwein

Nachdem der Preis für das Schwein in Höhe von 678 Euro bezahlt war, schlang sie beide Arme um das enorm dicke, aber leichte Plüschschwein und machte sich auf den Weg. Die Menschen bildeten Gassen und ließen das ungewöhnliche Duo durch. Jeder, der Erika ansah, musste lächeln. Auf dem Flughafen gab sie sodann die Tasche auf und Erika kam als Handgepäck mit in den Flieger. Da Erika nicht ins Gepäckfach passte und sonst auch kein Platz war, flog Erika dank einer netten Stewardess erste Klasse. Erika schaffte eben Verzauberung durch ihre bloße Anwesenheit und machte Bettys Leben mit einem Mal so richtig herrlich.

Abgründige Gedankenwelt

Von Borsody taucht während ihrer theatralischen Lesung nicht nur in die abgründige Gedankenwelt von Betty, sondern verkörpert auch überzeugend die verschiedenen weiteren Charaktere. Das Trio Amanti della Musica ist ein kleines Orchester aus Querflöte, Gitarre und Klarinette, welches die Lesung mit mediterranen Klängen und weihnachtlichen Klassikern umrahmt. So war die Lesung ein voller Erfolg, und die zahlreichen Gäste im Theater in Meppen waren begeistert.