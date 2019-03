Meppen. In Meppen findet 2019 wieder ein großes Musikevent unter freiem Himmel statt. Das für 21. und 22. Juni geplante 1. Emsland Open Air in der Hänsch-Arena in Meppen kommt gleich mit vier Top-Acts daher: Pur, Nena, Johannes Oerding und Wincent Weiss. Hier gibt es Infos zun den Acts und den Tickets.

Meppen bekommt wieder ein Musik-Festival

Am 21./22. Juni findet das 1. Emsland Open Air in der Hänsch-Arena statt

Nena, Pur, Johannes Oerding und Wincent Weiss treten auf

Karten sind ab 21. November 2018 erhältlich

Meppens Bürgermeister Helmut Knurbein freut sich sehr, „dass es uns gelungen ist, in Zusammenarbeit mit der Goldrush Festival GmbH ein solches Event in unserer Kreisstadt auf die Beine zu stellen“. Die Hardware habe man mit der umgebauten Hänsch-Arena, die hervorragende Rahmenbedingungen nicht nur für guten Fußball liefere. Die Software, die Künstlerauswahl, sei hochkarätig und decke eine große Bandbreite verschiedener Genres ab. „Damit spielt das 1. Emsland Open Air definitiv in der 1. Bundesliga“, so der Verwaltungschef.





Meppen zwei Tage als Musik-Metropole

Das Bild passt. Wo sonst die Drittligisten des SV Meppen um Punkte kämpfen, entsteht für zwei Tage eine Musik-Metropole. An gleicher Stätte trat Pur bereits 1999 auf. Die Band setzte seinerzeit den Schlusspunkt hinter die offiziellen Emslandfestivals im Meppener Stadion, die 1995 mit Toto, The Hooters, Selig, The Bales, The Electric Hippies und AA & Doctors begannen. Mit 15000 Gästen war das Auftakt-Festival derartig gut besucht, dass die Verantwortlichen spontan weitere folgen ließen – unter anderem mit den Toten Hosen.

Nun soll also unter anderem mit Hartmut Engler und seinen Mitstreitern von Pur ein Neuanfang in Sachen Festival in Meppen gemacht werden. Roland Bless und Ingo Reidl, zwei Gymnasiasten aus Bietigheim-Bissingen in der Nähe von Stuttgart, gründeten 1975 mit ein paar Kumpels die Band Crusade. Geprobt wurden im Keller einer Kirchengemeinde vornehmlich Coverversionen.

1990 landete Pur zum ersten Mal ein Lied in den Single-Charts: „Lena“. 1986 wird die Band Bundesrocksieger. 3000 Künstler und Gruppen reichten für diesen Wettbewerb Aufnahmen ein. Zunächst avancierten Pur zu Landessiegern, dann wurde ihnen auch der Preis für die vielversprechendste Band bundesweit zugesprochen.





„Zwischen den Welten“

Ein Erfolg, der Pur selbstbewusst und optimistisch in die Zukunft blicken ließ. Neun Jahre später wurde die Band zu Beginn des Jahres mit dem „Echo“, dem renommiertesten Musikpreis Deutschlands, ausgezeichnet. Die Gruppe avancierte mit ihrem nächsten Album endgültig zur erfolgreichsten deutschen Popband.

Mit mehr als zwölf Millionen verkauften Tonträgern gehören Pur seit mehr als drei Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern in Deutschland. Das neue Album „Zwischen den Welten“ ist das zehnte der Bandgeschichte, das auf Platz 1 der Media Control Charts gelandet ist.

In unserer Region begeisterten Pur, die in Meppen am 22. Juni auftreten und zu ihren Konzerten große Fangemeinden aus nah und fern anziehen, zuletzt beim Grafschafter Open Air 2016 .

2009 erstes Soloalbum

Dort auf der Bühne stand auch Johannes Oerding, der beim neuen Festival in der Hänsch-Arena ebenfalls am 22. Juni auftreten wird. Der gebürtige Münsteraner erlangte erstmals 2009 große Aufmerksamkeit, als er auf den Touren der Gruppen Simply Red und Ich + Ich, des Sängers Nevio sowie der Sängerinnen Ina Müller und Stefanie Heinzmann als Vorsänger agierte. Es folgten eine ausverkaufte Solotour sowie am 21. August 2009 sein erstes Soloalbum mit dem Titel „Erste Wahl“, das bis auf Platz 39 der deutschen Albumcharts stieg. Am 28. Januar 2011 erschien sein zweites Soloalbum Boxer.





Mit Ina Müller liiert

Johannes Oerding lebt in Hamburg-St. Pauli. Er ist mit der Sängerin Ina Müller liiert. Am 26. September 2013 vertrat er Hamburg beim Bundesvision-Song-Contest 2013 und belegte mit „Nichts geht mehr“ den zweiten Platz. Seine Songs, die mit einer großen Bandbreite aufwarten und dabei immer unverkennbar bleiben, entwickeln sich gleichermaßen zu treuen Begleitern, Trostspendern, Mutmachern und liefern pointierte Alltagsbeobachtungen, die vielen aus der Seele sprechen.

Am ersten Meppener Festivaltag, dem 21. Juni, kommt mit Nena eine Mitbegründerin der Neuen Deutschen Welle nach Meppen. Die 1960 in Hagen geborene Sängerin feierte 1983 mit ihrem Hit „99 Luftballons“ weltweit Erfolge. Das Lied wurde überall auf der Welt als Friedenslied verstanden. Die Sängerin liebt den Song noch heute. „Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.“

Traumberuf

Nena gehört mit verkauften 25 Millionen Tonträgern und diversen Auszeichnungen zu den erfolgreichsten deutschen Musikerinnen. Beim Schlossgarten-Open-Air im August dieses Jahres in Osnabrück gab sie sich energiegeladen. Sie lieferte eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte Nena. Original-Sound aus den 1980ern und Hits zum Mitsingen wie „Nur geträumt“, einen ihrer ersten Kassenschlager. In wechselnden Outfits strahlte die 58-Jährige auch nach vier Jahrzehnten Showbuizz immer noch etwas Jugendliches aus.





Vierter im Bunde ist beim Meppener Festival Wincent Weiss. Der gebürtige Eutiner, der mit seinem Hit „Regenbogen“ bereits seine Liebe zur Musik gezeigt hat, weiß genau, wie viel mehr manchmal ein Song als 1000 Worte sagen kann. „Mit Musik kann ich das ausdrücken, was sonst bei mir vielleicht nicht so klappt!“, sagte er denn auch einmal.

Der 1993 geborene Musiker geht nicht nur seinem Traumberuf nach, sondern singt auch über Musik. „Wenn wir uns verlieben, wenn das Leben uns umhaut und wir besoffen vor Glück sind, müsste da nicht Musik sein?“, fragt er in seiner Single „Musik sein“. Der junge Sänger möchte Momente der unvergesslichen Erinnerung schaffen.

Tickets für das Emsland Open Air 2019

Karten können im Onlineshop von deinticket gekauft werden. Ein Sitzplatz für Freitag (Nena und Wincent Weiss) kostet 64,80 Euro, ein Stehplatz kostet 53,80 Euro.

Hier geht es zun den Tickets für Freitag



Ein Sitzplatz für Samstag (Pur, Johannes Oerding und Special Guest) kostet 64,90 Euro, ein Stehplatz kostet 54,10 Euro.

Hier geht es zu den Tickets für Samstag.



Seit dem 23. November 2018 gibt es Karten in der Geschäftsstelle der Meppener Tagespost und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.