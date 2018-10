Auto bei Unfall in Haren in Garten geschleudert CC-Editor öffnen

Auf der Versener Straße in Meppen ist am Freitagabend ein Auto von der Straße abgekommen. Foto: Matthias Brüning

Meppen. Bei einem Unfall in Haren-Wesuwe am Freitagabend ist ein Auto durch einen Garten gefahren und in einen angrenzenden weiteren Garten katapultiert worden.