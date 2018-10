Meppen. Die Komödie „Abschiedsdinner“ mit Ingolf Lück hat im Meppener Theater Beifallsstürme des Publikums geerntet.

Das Ehepaar Peter und Katja plant, sich auf besondere Weise von seinen langjährigen, aber irgendwie langweiligen Freunden zu verabschieden. Was könnte da besser helfen als ein Abschiedsdinner. Das glauben die beiden jedenfalls und geraten mit Schulfreund Anton in groteske und teilweise urkomische Szenen. Die Theatergemeinde hatte ein herrliches Stück nach Meppen verpflichtet, das vielleicht eine Fortsetzung verdient hätte.

Besonderes Bühnenbild

Zunächst einmal fällt das besondere Bühnenbild auf, das Julia Hattstein geschaffen hat. Die schräg nach oben laufende Bühne und die hohen Bücherregale geben der gesamten Bühne eine besondere Spielfläche für die Akteure. Dazu sind Licht und Ton optimal für das Publikum gesetzt, sodass alles sauber in den Saal herüber kommt. Perfekt vorbereitet für das große Abschiedsszenario sollen die Freunde von Katja, Saskia Valencia und Peter, René Steinke, der später die zuerst auf Anton, Ingolf Lück, zugeschriebene Rolle in einem Rollentausch bestens übernimmt.

Liebenswerter Chaot

Lück liefert einen liebenswerten Chaoten ab, der in einem großen schnell gesprochenen Monolog, zeigt, was er als Schauspieler in der Lage ist, abzuliefern. Irgendwie kommt er aber dahinter, dass dieses Dinner nur für ihn und seine nicht anwesende Bea geplant ist, und verfällt in eine Konfusion, bei der man glaubt, Lück selbst habe gerade Probleme auf der Bühne. Alleine so lange völlig starr dazusitzen muss dem Urkomiker sehr schwerfallen. Aber auch das wird mit großer Bravour gespielt.

Urfreunde

Man glaubt also, das Ganze ginge auseinander, aber die beiden Urfreunde geben sich exakt 20 Minuten, um zu sehen, was noch in der Freundschaft stecken könnte. Lück spielt plötzlich Peter und zieht kurz einmal hinten blank, man tauscht sogar die Unterhosen und Steinke gibt den chaotischen Anton, der jetzt genauso ausflippt wie der richtige Fast-Ex Freund Anton. Am Anfang glaubt man, dass René Steinke den ruhigeren Part spielt. Im zweiten Akt zeigt er aber , dass auch in ihm ein Riesenkomödiant steckt. Natürlich ist es für Saskia Valencia schwer, gegen diese beiden Protagonisten anzuspielen. Aber wo immer sie auftaucht, zeigt auch sie, dass sie die Komödie aus dem FF beherrscht. Nicht zu vergessen, dass in dieser in einem sehr hohen Tempo gespielten Komödie immer die Anschlüsse bestens passten.

Strich durch die Rechnung

Wie es wohl so häufig im Leben kommt, wird allen Planungen ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die beiden langjährigen Freunde beschließen, sich zukünftig jeden Mittwoch zu treffen. Das Problem dürfte sein, dass der richtige Peter Vorberg seiner Ehefrau Katja nichts verrät und sich zu einer Liebesnacht mit einer unwiderstehlichen Saskia Valencia einfindet. Ob er ihr dort etwas verrät, wird nicht überliefert. Aber, wie es im wahren Leben meistens so ist, sind Männer ja eher die kleinen Feiglinge, die nie so richtig mit der Wahrheit herausrücken wollen. Ein vergnüglicher Abend, der beste Komödie abliefert und das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißt.