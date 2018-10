Meppen. Der Moorbrand auf dem WTD-Gelände bei Meppen hat große Schäden verursacht. Einer der Geschädigten ist Hermann Pranger aus Meppen. Im Gespräch mit unserer Redaktion äußert der Landwirt Kritik an der Bundeswehr, die er bereits vor dem großen Brandausbruch am 18. September gewarnt hatte. Doch er wurde von den Verantwortlichen ignoriert.

Hermann Pranger ist Landwirt und ihm gehören rund 70 Hektar Land, welches auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 91 liegt. Zum Teil hat er seine Flächen verpachtet, nutzt einige aber auch selbst. Dass der Brand mittlerweile gelöscht ist, sei erfreulich, sagt der 57-Jährige. Doch die Schäden, die das Feuer aber auch die Löscharbeiten an seinen Ländereien verursacht haben, hätten aus seiner Sicht verhindert werden können.





Kein Kontakt vor Ort

Tiefe Spuren von einem Bergepanzer ziehen sich durch seine Flächen von 8,5 Hektar. Pioniere der Bundeswehr haben einen zwei Meter breiten und 1,5 Meter tiefen Graben durch seine Grünfläche gezogen. Außerdem wurden 3000 Quadratmeter seines 50 Jahre alten Nutzwaldes gefällt und das Holz abgefahren. Natürlich weiß Pranger, dass die Bundeswehr versprochen hat, großzügig zu entschädigen, doch darum geht es ihm gar nicht. "Ich habe schon am 8. September, als es noch gar nicht so groß gebrannt hat, versucht, mit der Bundeswehr ins Gespräch zu kommen", sagt der 57-Jährige. "Vor Ort wollte oder durfte keiner mit mir sprechen. Daraufhin habe ich es bei der Leitstelle des Landkreises versucht. Die hat mich aber zurück an die Bundeswehr verwiesen. Am Ende bin ich dann beim Bürgertelefon der Bundeswehr in Berlin gelandet. Und die konnten mir natürlich auch nicht weiterhelfen und mein Anliegen an die Einsatzkräfte weitergeben."





Beregnungsanlagen einsetzen

Zu diesem Zeitpunkt brannte es erst im kleineren Ausmaß auf dem Gelände der WTD. Die Ländereien von Pranger standen zwar im Rauch, waren aber sonst unbeschadet. "Der Wind kam am 18. September aus Süd-Westen. Die Feuerstellen breiteten sich mit dem Wind immer weiter auf Klein Stavern und damit zu meinen Feldern hin aus", schildert der Landwirt. "Man hätte schon vorher das trockene Moor mit Beregnungsanlagen ausreichend vernässen müssen. Das geschah jedoch nur an wenigen Stellen. Ich hatte immer wieder versucht, den Einsatzkräften zu sagen, dass sie Beregnungsanlagen entlang der östlichen Grenze des Schießplatzes aufstellen müssten. Erst als es zu spät war, wurde damit begonnen, das Moor unter Wasser zu setzen und so die unterirdischen Brände zu ersticken. Da ist vieles falsch gelaufen."





Mais muss geerntet werden

Am 19. September, einen Tag nach dem großen Brandausbruch, bekam Prangers Cousin die Aufforderung von der Feuerwehr der Bundeswehr, sein Maisfeld am WTD-Gelände vorzeitig zu ernten. Sein Verwandter, der die Fläche bewirtschaftet, häckselte den Mais. „Das war eigentlich zu früh für die Ernte“, erklärt der 57-Jährige. „Die Arbeiten mussten im dichten Qualm erledigt werden. Das war kein Vergnügen, hat aber am Ende geklappt.“





Gespräch mit Ministerpräsident

Erst beim Besuch der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Meppen fand Pranger Gehör beim mit angereisten Ministerpräsidenten Stephan Weil. „Der hat mir zugehört, verwies mich dann aber an Landrat Reinhard Winter. Und der hat mir dann gesagt, dass ich mich an den Samtgemeindebürgermeister von Sögel, Günter Wigbers, wenden soll. Aber da war das Kind ja schon längst in den Brunnen gefallen. Ich frage mich bis heute, warum man nicht eher Ortskundige mit ins Boot geholt hat.“





Sicherheit der Soldaten

Wie hoch die Schäden insgesamt an Prangers Ländereien sind, weiß er nicht. Er will sich da ganz auf den angeforderten Gutachter des Landvolkes verlassen. „Da bin ich recht entspannt. Es wurde ja vollmundig versprochen, dass wir alle entschädigt werden. Aber man hätte sich das viele Geld für die Entschädigungen sparen können.“ Wütend auf die Bundeswehr ist der Landwirt nicht. „Wir leben hier seit vielen Jahren mit dem Schießplatz. Ich habe auch schon alte Granaten auf meinem Acker gefunden. Es muss getestet werden, denn es geht um die Sicherheit der Soldaten im Einsatz, und dafür muss auch geschossen werden. Nur sollte in Zukunft dafür gesorgt werden, dass sich sowas nicht wiederholt. Vor allem sollten aber genügend einsatzfähige Löschfahrzeuge zur Brandbekämpfung zur Verfügung stehen."

