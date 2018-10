Meppen. Das Amtsgericht Meppen hat einen 39-jährigen Maurer und Betonbauer aus Haren zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren wegen gewerbsmäßigen Betruges verurteilt. Bereits im Frühjahr dieses Jahres hatte das Schöffengericht den Mann wegen gewerbsmäßigen Betruges in acht Fällen und mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Gleichzeitig verhängte es eine Sperre zum Führen von Kraftfahrzeug. Der Angeklagte hatte die Taten eingeräumt. Unter Bewährung stehend beging er gegen Ende des Jahres 2017 zwei Straftaten, die nicht in das Urteil vom Frühjahr 2018 einbezogen wurden, da sie offensichtlich noch nicht bekannt waren. So kam es nunmehr zu einer erneuten Verhandlung vor dem Schöffengericht. Die Staatsanwaltschaft hielt ihm jetzt vor, gegen Ende des Jahres 2017 mit einem Mann aus Lingen einen Werkvertrag , in Höhe von 6800 Euro geschlossen zu haben, auf den er sich 4500 Euro als Vorschuss auszahlen ließ. Dafür sollte eine alte Betonplatte entfernt werden. Eine Leistung erbrachte er dafür aber nicht, sondern verwendete den Vorschuss zum eigenen Lebensunterhalt.

Leasingraten nicht bezahlt

Bei der zweiten Tat handelte es sich um ein Leihgeschäft. Hier lieh er sich ein hochwertiges Werkzeug, bezahlte die Leasingraten nicht und gab das Werkzeug auch nicht zurück. Alle Taten beging der 39-jährige in dem Wissen, dass er zahlungsunfähig ist, denn darüber hatte er Mitte 2017 eine eidesstattliche Versicherung abgegeben. Der aus Strafhaft vorgeführte Angeklagte, räumte auch diesmal die Taten weitgehend ein. Er korrigierte lediglich die Daten der Tatzeiten, da sie offensichtlich falsch in die Anklageschrift eingefügt worden waren.

Weiterhin wies sein Verteidiger darauf hin, dass er die Betonplatte sehr wohl später bei dem Geschädigten entfernt hatte. Auf dieser Baustelle habe man auch das geleaste Werkzeug gefunden. Bei der rechtlichen Würdigung hatte der Staatsanwalt, die Gesamtstrafe aus dem Frühjahr zu berücksichtigen und in einen Gesamtantrag einzubeziehen, da die letzten zwei Taten zeitlich eng zusammen lagen. Er beantrage für die acht vorherigen Betrugsdelikte, das Fahren unter Fahrerlaubnis und dem jetzigen Betrug eine Gesamtstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten.

Handwerker „ins Schlingern geraten“?

Hinsichtlich der Ahndung des Leihgeschäftes wurde das Verfahren in allseitiger Übereinkunft zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung vom Schöffengericht eingestellt. Der Verteidiger ging nochmals auf die Tatsache der zeitlichen Nähe der letzten Verurteilung und der jetzt angeklagten Tat ein. Er hielt den Angeklagten nicht für einen „typischen Betrüger“, der die Leute hinters Licht führe, das Geld abzocke und sich dann nicht mehr um die Angelegenheit kümmere. Vielmehr sei der Handwerker „ins Schlingern geraten und habe versucht, finanziellen Löcher auf seine Art zu schließen. Sonst sei es ja auch nicht erklärbar, dass er die Betonplatte nachträglich beseitigt habe, so wie es vereinbart wurde. Deshalb beantragte er für seinen Mandanten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und einem Monat.

Das Schöffengericht verurteilte den Angeklagten zu drei Jahren Freiheitsstrafe und verfügte die Gewinnabschöpfung von 4500 Euro aus dem Werkvertrag. Der Angeklagte, der in die JVA zurückgebracht wurde, hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.