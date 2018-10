Meppen. Bislang bringt uns das Wetter einen goldenen Oktober. Passend dazu bietet das Wochenende vom 19. bis 21. Oktober den mittleren Emsländern ein starkes Programm. Am Samstag kann auf der Meppener Kirmes oder auf Konzerten gefeiert werden, am Sonntag bietet der Hollandmarkt in Haren Gelegenheit zum Bummeln.

Am Freitag geht es los mit einem Knall. Am Eröffnungstag der Meppener Rathauskirmes wird um 21.30 Uhr ein Feuerwerk über den Dächern der Stadt geboten. Die Besucher erwarten wieder viele Attraktionen und Fahrgeschäfte. „Ultimate“ verspricht Nervenkitzel pur. Mitten in der Innenstadt schwingen die Passagiere in einer Höhe von bis zu 25 Metern auf das Publikum zu und werden dabei fast auf den Kopf gestellt. Außerdem bietet das Riesenrad in einer Höhe von 50 Metern einen ganz besonderen Blick über die Stadt. Am Kirmessamstag, 20. Oktober, haben die Buden und Fahrgeschäfte ab 10 Uhr geöffnet. Parallel zum bunten Kirmes-Treiben laden am Sonntag, 21. Oktober, die Einzelhändler ab 13 Uhr zu einem Einkaufbummel ein. Die Karussells drehen sich nach Ladenschluss um 18 Uhr weiter.

Wiesn in Meppen

Wer es zünftig bayrisch mag, kann am Samstag ab 17 Uhr auf dem Hubertusplatz an der Lathener Straße in Meppen Oktoberfest feiern. Beste Partystimmungscheint garantiert, wenn die populäre Oktoberfestband "Münchner Zwietracht" die Bühne des Festzeltes auf der Hubertus Wiesn betreten wird. Karten für die Veranstaltung gibt es bei den beiden GP Getränke-Märkten in Herzlake und Haselünne sowie unter www.oktoberfest-meppen.de und an der Abendkasse.

Rock im Jam

Rockig wird es Samstagabend um 20 Uhr im Jam-Center. Die Bands Everyday Insanity, A Place To Fall und Distance remains sorgen für harte Klänge bei der Rocknacht. Der Eintritt beträgt vier Euro, und der Einlass beginnt um 19.30 Uhr.

Aus Los Angeles nach Twist

Vermutlich etwas leiser aber genauso musikalisch wird es im Heimathaus Twist. Am Samstagabend um 20 Uhr gastiert dort die Bluesrock-Gruppe Imperial Crowns aus Los Angeles. Die Gruppe um Frontmann Jimmy Wood wurde sogar schon von Bruce Springsteen als Geburtstagsband engagiert. Es ist bereits ihre zweite Reise von der Weltstadt ins Heimathaus Twist. Karten für das Konzert sind erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0 59 36/23 82 sowie auf der Internetseite www.heimathaus-twist.com.

Holland-Spezialitäten in Haren

Spezialitäten aus dem Nachbarland bietet der Harener Hollandmarkt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Ob fangfrischer Fisch, Fritjes oder Frikandeln, Poffertjes, Honigwaren oder Lakritz – kulinarisch sind die Besucher versorgt. Und wer nicht zum Essen da ist, findet bei den zahlreichen Marktständen oder der verkaufsoffenen Innenstadt auch noch etwas anderes.