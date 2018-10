Meppen. Wenn der Geheimrat Dr. Oldenburg, der Finkenwerder Herbstprinz oder der Rote Papenburger sich am kommenden Sonntag im Heimathaus Meppen-Versen die Ehre geben – dann ist Apfeltag und alles dreht sich rund um die paradiesische Frucht.

Gemeinsam freuen sich der Naturschutzbund Emsland/Grafschaft Bentheim und der Heimatverein Versen zum wiederholten Mal auf viele Gäste und deren mitgebrachte Äpfel. Denn neben der Information über viele der rund 3000 Sorten, die es einst allein in Deutschland gab und neben einem umfangreichen Programm geht es von 11 bis 17 Uhr auch darum, einzelne Apfelsorten zu bestimmen.

Schon vor Wochen hatte der NABU Gartenbesitzer dazu aufgerufen, ihnen unbekannte Äpfel aufzubewahren und am 21. Oktober mit ins Heimathaus zu bringen. „Unsere beiden Experten bringen dann Licht ins Dunkel“, sagt Jutta Over vom NABU. Denn die beiden Apfelkundler (Pomologen) Jens Pallas (Münster) und Angelika Laumann (Steinfurt) kennen sich aus: Anhand von drei bis fünf madenfreien Exemplaren „möglichst von der Sonnenseite des Baumes“ versuchen sie, die Sorte zu bestimmen – Geschmacksprobe inklusive.

„Wir erwarten einige Entdeckungen“, sagt Jutta Over. Denn bei den vergangenen Apfeltagen in Versen, Veldhausen und Vrees seien insgesamt 138 verschiedene Apfelsorten identifiziert worden, von Alkmene bis Zuccalmaglio, teilweise von Bäumen die 80 oder 100 Jahre alt sind. „Nun sind wir gespannt, ob noch weitere Sorten vorgelegt werden, die sich bewährt haben und besonders gut schmecken“.

Argument Aroma

Das besondere Aroma dürfte eines der Hauptargumente dafür sein, alte Sorten überhaupt noch im Garten zu ziehen. Denn was heute im Apfelregal des Supermarktes angeboten wird, ist zwar stets makellos, schorffrei und saftig, schmeckt aber immer zumindest irgendwie ähnlich und nicht selten auch etwas fad. Und das hat einen Grund: Nur noch rund 30 Sorten spielen im Erwerbsgartenbau überhaupt eine Rolle, angeboten werden pro Supermarkt meistens aber noch viel weniger. Und diese Sorten stammen fast alle von nur fünf Ausgangssorten ab, nämlich Golden Delicious, Cox Orange, Jonathan, McIntosh und Red Delicious. Fast alle sind nur unter erheblichem Aufwand unter anderem durch Spritzmittel zur Produktion marktreifer Äpfel zu bewegen.

Alte Sorten seien da viel genügsamer, sagt Over. Hinzu komme der Wert von Halb- oder Hochstammbäumen sowie von Streuobstwiesen als Lebensraum für zahllose Pflanzen und Tiere. All das soll am Sonntag beim Apfeltag beleuchtet werden. Auch Beerensträucher, Bienentrachtpflanzen und Nisthilfen stehen dann im Mittelpunkt. Dazu gibt es Bratäpfel, frisch gepressten Apfelsaft, Kaffee und Kuchen und Produkte aus der Region.

Sortenausstellung

Eine große Apfelsortenausstellung soll außerdem die im Emsland vorhandene Vielfalt sichtbar machen, die trotz schwieriger Moor- und Sandböden erstaunlich groß sei, wie Over berichtet. Eine Baumschule wird verschiedene Beerensträucher und Wildobstsorten vorstellen. Auch Bienentrachtpflanzen werden erhältlich sein.

Der NABU wird an diesem Tag einen Nisthilfenstand, Gartenberatung und Info zu Fledermäusen als „Untermieter“ anbieten. Das Bienenzentrum „Imme Bourtanger Moor“ und der BUND mit seiner Apfelpresse sind ebenfalls vor Ort. Außerdem wird der Ziegenhof Hebelermeer seine Produkte vorstellen. Der Heimatverein Versen nimmt das Backhaus in Betrieb. Kinder können in der Werkstatt kleine Bastelarbeiten anfertigen.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, für die Apfelbestimmung wird um einen Kostenbetrag von 2,50 Euro pro Sorte gebeten. Apfelspenden für die Saftpresse können bereits in der Woche vor dem Apfeltag in bereitgestellte Behälter am Heimathaus abgegeben werden.