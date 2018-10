Die plattdeutsche Liebeskomödie „Diederk schall freen“ wird am 30. Oktober in der Aula des Gymnasiums Marianum in Meppen aufgeführt. Foto: Gymnasium Marianum

Meppen. Am Dienstag, den 30. Oktober um 19 Uhr, findet in der Aula des Gymnasium Marianum in Meppen eine Aufführung der plattdeutschen Liebeskomödie „Diederk schall freen“ statt. Der Theaterklassiker erzählt die Geschichte einer turbulenten Brautschau.