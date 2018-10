Meppen. Zu einer Diskussionsveranstaltung im Meppener Vitus-Werk über stationäre Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen hat die Frauen Union der CDU-Kreisverbände Meppen, Lingen und Aschendorf-Hümmling eingeladen. Im Vorfeld hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, das Vitus-Werk zu besichtigen und sich über die Ausbildung und Arbeitsbereiche von Menschen mit Behinderungen zu informieren.

Die in den Werkstätten hergestellten Produkte seien bei Unternehmen gefragt, erklärte Maria Brüggemann, pädagogische Leiterin der Werkstatt. „Was die Mitarbeiter hier fertigen hat Qualität“, so Brüggemann. Lucia Reinert, Vorsitzende der Frauen Union des CDU-Kreisverbandes Meppen, betonte im Anschluss, dass die Frauen Union sehr daran interessiert sei, über wichtige gesellschaftliche Themen zu informieren. „Dazu gehören selbstverständlich die Belange von Menschen mit Behinderungen“, so Reinert. Eingeladen hatten die CDU-Frauen Sigrid Kraujuttis, Sozialdezernentin des Landkreises Emsland, Ursula Mersmann, Beauftragte für Menschen mit Behinderungen des Landkreises, den Behindertenbeauftragten der Stadt Lingen, Klaus Egbers und Walter Teckert, Sprecher des Niedersächsischen Inklusionsrates. An der Diskussion nahmen zudem Georg Kruse, Geschäftsführer des Christophorus-Werks Lingen, Vitus-Werk-Geschäftsführer Michael Korden sowie der Geschäftsführer des Papenburger St.-Lukas-Heims Heinz-Bernhard Mäsker teil. Moderiert wurde die Veranstaltung von Diplomjournalistin Katharina Mehring.

Individuelle Wohnformen

Beim Thema „Stationäre Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen: Wo drückt der Schuh im Landkreis Emsland“ zeigten die Diskussionsteilnehmer auf, dass die selbstbestimmte Lebensführung der Menschen mit Behinderungen heute eine immer stärkere Rolle spielt. Sozialdezernentin, Behindertenbeauftragte und Geschäftsführer verdeutlichten übereinstimmend, dass es wichtig sei, passende Wohnformen zu finden und so dem Wunsch nach einer gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben individuell Rechnung zu tragen. „Wir gehen immer stärker weg von dem typischen stationären Wohnen und schauen, welche Wohnform individuell passt“, sagte Georg Kruse. Aufgrund der Initiativen der drei im Emsland vertretenden Einrichtungen der Behindertenhilfe gebe es bereits neue, ambulant betreute Wohnungen. „Es muss hier aber noch mehr passieren, da der Bedarf steigt“, sagte die Sozialdezernentin.

Diskussion um Bundesteilhabegesetz

Zu einem zentralen Diskussionsgegenstand wurde das Bundesteilhabegesetz, das am 1. Januar 2020 neue rechtliche Regelungen mit sich bringt. Mit Blick auf die Wohneinrichtungen, aber auch in vielen anderen Bereichen, gebe es erhebliche Veränderungen, konstatierten die Teilnehmer. So geriet die spannend geführte Diskussion über Wohnformen für Menschen mit Behinderungen schnell zu einer Grundsatzdebatte über die Herausforderungen, die mit dem Bundesteilhabegesetz für Einrichtungen, Behörden und für die Betroffenen sowie deren Angehörigen einhergehen könnten. Einig waren sich alle Diskussionsteilnehmer: Das Gesetz bietet viele Chancen bei der selbstbestimmten Lebensführung und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Inklusion.

Gleichzeitig gab es Kritik. Es drohe ein „Bürokratiemonster“ wegen des großen Mehraufwandes bei den Behörden, da Leistungen nun individuell und nicht mehr pauschal zu berechnen seien. Wie der zu erwartende finanzielle Mehraufwand in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und den Behörden geregelt werde, sei ebenfalls noch nicht ausreichend geklärt. „Hier gibt es noch einige Unbekannte bei den Zuständigkeiten des Landes Niedersachsens und der Landkreise“, so Kraujuttis. Mäsker wies darauf hin, dass die geplante Zeitschiene, in der das Gesetz umzusetzen sei, nicht ausreichen werde. Zu bedenken sei zudem, dass mehr Selbstbestimmtheit dazu führe, dass mehr Verantwortung von den Betroffenen übernommen werden müsse. Teckert zeigte sich mit Blick auf die Umsetzung des Teilhabegesetzes optimistisch. „Wir werden das schaffen. Wir sind im Emsland gut vernetzt und haben im Landkreis sehr gute Mitarbeiter, die sich schon jetzt intensiv mit den Neuerungen auseinandersetzen“, sagte Teckert.