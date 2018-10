Meppen. In seiner Sitzung am 7. März 1958 hat der Stadtrat Meppen beschlossen, „der 1. Straße vor der Sonnenscheinstraße im Baugebiet der Bokeloher Tannen“ den Namen „Kardinal-von-Galen-Straße“ zu geben.

Clemens August Graf von Galen wurde am 16. März 1878 auf Burg Dinklage im Oldenburger Münsterland geboren. Im Anschluss an seine schulische Ausbildung, die er am Gymnasium Antonianum in Vechta mit dem Abitur abschloss, studierte er in Freiburg (Schweiz), Innsbruck und Münster, wo er im Jahre 1903 zum Priester geweiht wurde.

Nach seiner Zeit als Kaplan in Münster und Berlin war von Galen von 1919 bis 1929 Pfarrer der berliner Pfarrei St. Matthias. Danach wurde er zum Pfarrer der Stadtgemeinde St. Lamberti in Münster berufen. Im Jahr 1933 wählte das dortige Domkapitel ihn einstimmig zum Bischof von Münster. Sein Wappenspruch lautete: Nicht Menschenlob, nicht Menschenfurcht soll uns bewegen. Aufgrund seiner Herkunft, seiner elterlichen Erziehung und seiner persönlichen Entwicklung sah er seine Aufgabe als Priester weniger in der Erneuerung des Glaubens und der Kirche, vielmehr in der Bewahrung der Tradition. Selbst innerhalb des deutschen Katholizismus wurde Bischof von Galen eher als nationalkonservativ eingestuft. So war es kaum verwunderlich, dass die Nationalsozialisten in ihm keinen ernst zu nehmenden Gegner sahen.

In seinem ersten Osterhirtenbrief griff er 1934 zentrale Aussagen der NS-Ideologie an: „Die Neuheiden leugnen die Gemeinschaft der für alle Völker bestimmten Kirche Christi und streben eine Nationalkirche an, die nicht auf der Grundlage des gemeinsamen Glaubens an die Offenbarung beruht, sondern auf den Lehren von Blut und Rasse.“ Ende 1934 ließ er eine Schrift als amtliche Beilage zum kirchlichen Amtsblatt seiner Diözese veröffentlichen, die sich gegen die Rassenideologie Alfred Rosenbergs richtete. Als eine im August 1935 an Hitler übergebene Denkschrift der deutschen Bischöfe, an der von Galen maßgeblich mit gearbeitet hatte, ohne Antwort blieb, sprach er sich in Briefen an seine Amtsbrüder gegen die leise Diplomatie der meisten Bischöfe und für die Einschaltung der Öffentlichkeit gegen die Machthaber aus.

Drei Predigten

Überregionale und internationale Bekanntheit erlangte der Bischof von Münster durch drei Predigten, die er im Juli und August 1941 hielt. In der ersten, gehalten am 13. Juli 1941, klagte er die Nazis an, weil die Gestapo am Tag zuvor die Niederlassungen der Jesuiten und der Missionsschwestern von der Unbefleckten Empfängnis aufgelöst, die Patres und Schwestern aus der Rheinprovinz ausgewiesen und die Ordenshäuser beschlagnahmt hatte. In seiner Predigt rief er aus: „Keiner von uns ist sicher, [...] dass er nicht eines Tages aus seiner Wohnung geholt, seiner Freiheit beraubt, in den Kellern und Konzentrationslagern der Geheimen Staatspolizei eingesperrt wird.“

Eine Woche später, in der Überwasserkirche, berichtete er über die Beschlagnahme weiterer Klöster und die Vertreibung ihrer Bewohner. Sein Protest beim Regierungspräsidenten und bei der Reichskanzlei habe nichts genützt. In seiner Predigt sagte er: „Und können wir nicht mit Waffen kämpfen, bleibt uns nur ein Kampfmittel: starkes, zähes, hartes Durchhalten.“

In seiner dritten Predigt, am 3. August 1941, informierte er über weitere Besetzungen und Beschlagnahmen von Klöstern und beschuldigte das Nazi-Regime offen des Mordes an Kranken und Behinderten: „Eine furchtbare Lehre, die die Ermordung Unschuldiger rechtfertigen will, die die gewaltsame Tötung der nicht mehr arbeitsfähigen Invaliden, Krüppel, unheilbarer Kranken, Altersschwachen grundsätzlich freigibt.“ Der Bischof hatte mit seiner öffentlichen Verurteilung zunächst Erfolg. Für ein Jahr wurde das Euthanasieprogramm unterbrochen, später allerdings verdeckt fortgesetzt.

Ernennung zum Kardinal

Bischof Clemens August von Galen hatte in der Bevölkerung großes Ansehen gewonnen. Sein unerschrockener Mut, sein Einsatz für die Menschenrechte, sein Kampf für die Glaubensfreiheit waren in Rom nicht unbemerkt geblieben. Am 18. Februar 1946 wurde er von Papst Pius XII. zum Kardinal ernannt. Wenige Wochen später starb er. Er wurde im Dom zu Münster beigesetzt. Auf der Gedenktafel für Kardinal von Galen in Berlin heißt es: „Er war ein unerschrockener Verteidiger der Rechte der Menschen und der Kirche während des Nationalsozialistischen Regimes.“

Im überwiegend katholischen Emsland genoss der „Löwe von Münster“, wie er anerkennend achtungsvoll genannt wurde, wegen seines starken öffentlichen Auftretens gegen das NS-Regime großes Ansehen. So wundert es nicht, dass die Stadt Meppen nach Kriegsende, in der Ratssitzung am 12. August 1947, einer Straße im Wohngebiet Esterfeld-Mitte den Namen „Kardinal-von-Galen-Straße“ gab.

Als im Frühjahr 1958 in Esterfeld im größeren Umfang katasteramtliche Vermessungen erforderlich wurden, nutzten Rat und Verwaltung die Gelegenheit, einige Straßen mit neuen Namen zu versehen. Die bisherige „Kardinal-von-Galen-Straße“ wurde bis zur „Fritz-Reuter-Straße“ zur „St.-Georg-Straße“. Die Verlängerung hieß fortan „Eichendorff-Straße“. Stadtdirektor Kraneburg wies in den Vorbesprechungen darauf hin, dass der Name „Kardinal-Galen-Straße“ systematisch in das Gebiet der Bokeloher Tannen gehöre. In diesem Bereich gab es bereits mehrere Straßen, die nach bedeutenden deutschen Persönlichkeiten benannt waren, die sich nachhaltig für das Wohl der Bevölkerung eingesetzt hatten. Entsprechend entschied der Stadtrat.