Meppen. Am frühen Freitagabend kam es zu einem Schmuckdiebstahl aus einem Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße in Meppen. Eine Kiste mit etwa 40 Goldringen wurde hierbei entwendet. Diese konnte wenig später aber zurückerlangt werden.

Wie die Polizei mitteilt, betrat ein bislang unbekannter Täter das Juweliergeschäft und verwickelte die Angestellte in ein Verkaufsgespräch. Dabei ließ er sich mehrere Ringe zeigen. Im Rahmen des Gespräches nahm er die Kiste mit rund 40 Goldringen unvermittelt an sich und flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Hase-Hubbrücke.

Täter wird gestoppt

Die Angestellte folgte dem Täter zunächst über die Brücke und bog dann nach links in einen schmalen Weg am Kanal in Richtung Einkaufszentrum ab. Dabei rief sie so laut um Hilfe, dass ein Pärchen auf den flüchtenden Täter aufmerksam wurde und der 21-jährige Mann den Flüchtigen am Arm festhielt. Dieser gab daraufhin die gestohlene Schachtel mit den Ringen zurück und flüchtete im Anschluss weiter auf diesem Weg.

Zeugen gesucht

Der gepflegt erscheinende Täter war etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 180 bis 190 Zentimeter groß. Er hatte kurzes hellbraunes Haar mit sogenannten Geheimratsecken und war mit einer auffallend grünen Sportjacke bekleidet. Neben dem Pärchen dürften auch noch drei Jugendliche den Vorfall beobachtet haben. Sie und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer Tel. 05931/9490 zu melden.