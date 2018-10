Meppen. Von der großen Modellbauanlage über nahrhafte Bioprodukte bis hin zur Aufklärung zur Hilfe für Krebskranke haben die Veranstalter des Kartoffeltags in Teglingen einen großen Bogen geschlagen. Bei bestem Sommerwetter kamen Tausende zum Heimathaus.

Des Modellbaufreunds Herz schlug sofort schneller, als er auf eine große Modellbauanlage stieß, wo Lkw und Bagger ferngesteuert ihre Arbeit versahen. Die Anlage war sicher einer der Hingucker der Veranstaltung. Natürlich durfte die Armada der Oldtimer unter den Traktoren nicht fehlen, die von Sammlern liebevoll seit Jahrzehnten gepflegt werden.

Buick Special Serie 40

Etwas aus der Reihe, aber ebenso liebevoll über die Jahrzehnte gebracht, fiel ein Buick Special Serie 40, der den Technikfreunden großen Spaß bereitete und manchen das Fotohandy für das heimische Album hervor holen ließ. Wer Traktorfahrer von morgen werden will, durfte unter sachkundiger Anleitung einen Trecker über einen Parcours steuern und dabei sehen, dass diese Boliden doch nicht ganz so einfach zu beherrschen sind. An einer mobilen Anlage, von einem Kramer Traktor nach Teglingen gezogen, konnten sich die Besucher informieren, wie einst das Korn gemahlen wurde.

Originalprospekte

In Originalprospekten konnte der Leser sich dann genau informieren, wie einst Kartoffeln sortiert wurden und über Ladebänder auf einen Anhänger oder Lkw befördert wurden. Dass Jahrzehnte alte Technik immer noch bestens funktioniert, wurde an einem Anhänger demonstriert, der die fertigen Strohballen aufnahm und bei Bedarf auch hinten wieder von der Ladefläche rollen ließ. Mit der wichtigsten Botschaft waren am Sonntag Kerstin Schmidt und Marion Meemann von der Hilfsorganisation Flugkraft nach Teglingen gereist.

Organisation Flugkraft

Die im ostfriesischen Rhauderfehn ansässige gemeinnützige Gesellschaft kümmert sich um den noch größeren Bekanntheitsgrad zum Thema Typisierung. „Flugkraft wurde zunächst als Fotoprojekt für Krebskranke gegründet“, erzählte Kerstin Schmidt, die darauf hinwies, wie wichtig es vor allen Dingen für Kinder sei, sich in ihrer eigentlichen Sturm- und Drangzeit trotz der schweren Krebserkrankung auf einem Foto zu präsentieren. „Bei uns helfen viele Menschen mit, die Erkrankten zu unterstützen, die von uns ein Paket zugeschickt bekommen, in dem man allerlei Nützliches bis hin zum Turnbeutel wieder findet“, erzählte Schmidt weiter. Derzeit starte schon die Weihnachtsaktion, in der Kinder ihre Heldenbilder zeichneten. Jeden Tag beschenke man dann ein Kind, das zuvor einen Wunsch habe äußern können, zeigte Kerstin Schmidt den großen Rahmen der Arbeit auf.

Übrigens konnten sich die Besucher in Teglingen nicht typisieren lassen. Wer aber Interesse hatte, konnte sich per Postkarte sich an die Organisation wenden, um genaue Informationen zu erhalten, wie das weitere Prozedere einer Typisierung sein wird. Vielen war sicher nicht bewusst, dass nur ein paar Meter weiter eine große Hüpfburg unzähligen gesunden, kleinen Kindern die Möglichkeit bot, sich auszutoben.