Vier Autos in Auffahrunfall auf Fullener Straße in Meppen verwickelt CC-Editor öffnen

Besonders das Golf 3 Cabrio und der Mercedes GLA wurden bei dem Unfall beschädigt. Das vierte Auto, ein Golf Variant, wurde nur leicht beschädigt und konnte die Fahrt fortsetzen. Foto: Harry de Winter

Meppen. Heftig gescheppert hat es am Montagvormittag gegen 10 Uhr in Meppen. Insgesamt vier Autos waren auf der Fullener Straße in einen Auffahrunfall verwickelt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.