Meppen . Der Rückzug des THW aus Stavern während des Moorbrands auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle in der Nacht zum 19. September geschah aus einsatztaktischen Gründen, betont der Landkreis Emsland.

Dies gehe aus einer schriftlichen Stellungnahme des THW gegenüber dem Landkreis hervor. Anders als von der Neuen Osnabrücker Zeitung berichtet, seien einsatztaktische Gründe für die Verlegung des THW und nicht die Rauchentwicklung Anlass für diese Entscheidung gewesen. „Um die Unterstützung für die Brandbekämpfung und damit die Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte sicherzustellen, haben wir diese einsatztaktische Maßnahme getroffen. Nicht der Qualm war der Entscheidungsgrund, sondern die starken Winde an dem Tag und die große dynamische Entwicklung des Einsatzes“, zitiert der Landkreis in einer Pressemitteilung aus dem Schreiben des THW. Am Morgen darauf sind die Einsatzkräfte in das Lager bei Stavern zurückgekehrt.

Die systematische Verlegung des Lagers bei Stavern erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt. Am 21. September wurde das Feldlager auf das Gelände der WTD verlegt, um die Unterstützung für die Brandbekämpfung auch bei einer weiteren dynamischen Entwicklung des Einsatzes zu gewährleisten. Damit befanden sich zudem alle Teile des Bereitstellungsraumes an einem Ort, und die ständige Einsatzbereitschaft der Kräfte wurde sichergestellt. pm