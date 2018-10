Meppen. Eine Unze Glück ist einem Pfund Verstand vorzuziehen“. Diesen Satz soll Dodo zu Inn- und Knyphausen, dessen Person untrennbar verbunden ist mit der Schlacht im Emsland 1636, einmal gesagt haben. Knyphausens Biograf Carl Sattler bezeichnete ihn als „nicht den genialsten, wohl aber einen der tüchtigsten … Kämpfer für den Protestantismus“.

Am 22. Juni 1583 wurde Dodo als Sohn der angesehenen und wohlhabenden Adelsfamilie Knyphausen geboren. Die Eltern Wilhelm und Hyma Knyphausen ermöglichten ihren insgesamt sechs Söhnen eine angemessene, wissenschaftliche Ausbildung im „Ausland“ – so wie es damals in Adelskreisen üblich war. Dodo und sein älterer Bruder Tido studierten in Herborn, Marburg, Wittenberg und Straßburg.

1602 ging Dodo in die Niederlande und trat in die Dienste des Prinzen von Oranien, „um in den niederländischen Kriegen das Waffenhandwerk zu erlernen.“.

Glückliche Ehe

Am 18. September 1610 heiratete Dodo zu Inn- und Knyphausen die begüterte Anna von Schade zu Ihorst. „Aus den Quellen lässt sich schließen, dass das Ehepaar wohl eine glückliche Ehe führte, aus der sechs Söhne und zwei Töchter hervorgingen, von denen allerdings nur der Sohn Enno und die älteste Tochter den Vater überlebten“, so Silke Surberg-Röhr, Leiterin des Archäologiemuseums Meppen.

Ab 1612 lasse sich die militärische Laufbahn Knyphausens nahezu lückenlos nachvollziehen: von Hanseatischen und Celler Diensten, zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges im Dienst des Pfalzgrafen Friedrich V., dem sogenannten „Winterkönig“, nahm er als Oberst im Söldnerheer des Herzogs Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel am Pfälzischen Krieg 1620 bis 1623 teil.

Als sich der Krieg nach der Schlacht bei Stadtlohn im Winter 1623/24 durch Truppeneinquartierungen auch im Emsland und Ostfriesland stärker bemerkbar machte, bemühte sich Knyphausen, seine Ländereien von Soldaten freizuhalten und ordnete an, dass seine Untertanen ihr Hab und Gut auf seinem Schloss Lütetsburg in Sicherheit bringen sollten.

Reger Briefwechsel

1626 führte ihn der Krieg nach Mecklenburg. Er geriet in Gefangenschaft, pflegte aber einen regen vertraut-liebevollen Briefwechsel mit seiner Gattin, aus dem hervorgeht, dass er seine Kinder zu besonderer Frömmigkeit zu erziehen gedenke. Der Haft 1627 entkommen, trat er nach einem kurzen Intermezzo 1629 in die Dienste des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf und brachte es zum General bzw. zum Feldmarschall.

Inzwischen hoch angesehener und umworbener Heerführer, blieb Knyphausen trotz aller Bemühungen der kaiserlich-katholischen Seite stets der protestantischen Sache treu ergeben.

Über den Menschen Knyphausen geben zahlreiche Korrespondenzen Aufschluss. Aus ihnen geht unter anderem hervor, dass er auf Disziplin seiner Truppen größten Wert legte. Er beklagt das Fehlen einer Kriegsverfassung und die zunehmenden Plünderungszüge der Soldateska und begegnet Übergriffen von Soldaten und Offizieren mit strengsten Strafen.

Intrigen, aber auch Knyphausens Eigensinnigkeit bei der Kriegsführung hatten letztlich zur Folge, dass er 1634 sein Amt als Feldmarschall niederlegte in der Absicht, sich in Meppen zur Ruhe setzen zu wollen.

Kommandant der Festung Meppen

Doch schon ein Jahr später musste Knyphausen erneut in den Krieg ziehen. In der Schlacht im Emsland im Januar 1636 starb er. Seine Witwe und sein Sohn Enno beerbten den Vater. Enno übernahm die väterlichen Regimenter und wurde kurzzeitig Kommandant der Festung Meppen, obwohl sein Vater den Sohn nicht im Kriegsdienst hatte sehen wollen.

Wie viele andere, so Surberg-Röhr, war auch Dodo zu Inn- und Knyphausen „ein Kriegsunternehmer und Söldnerführer, ausgestattet mit einer fundierten militärischen sowie wissenschaftlichen Ausbildung. Auch wenn seine Bedeutung nicht an die eines Wallenstein, Tilly oder Christian von Braunschweig heranreicht, war er doch ein geschickter Taktiker und gewiefter Verhandlungspartner, der im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen allen Verlockungen zum Trotz seiner Sache, dem evangelischen Glauben, treu blieb.“

Es war ihm nicht vergönnt, sein Geschick bei der Verwaltung seiner Ländereien nachhaltig zu beweisen. So bleibt nach seinem frühen Tod nur der Ruhm aus zahlreichen Schlachten.

Die Ausstellung „Alter Schwede! Bauern, Bürger und Soldaten im Dreißigjährigen Krieg“ im Archäologie- Museum in Meppen ist bis Ende 2018 zu sehen.