Meppen. So, wie der mythische Kokopelli vor rund 2000 Jahren im mittleren Westen Amerikas mit seinem Blasinstrument umherzog und die Menschen mit seiner Musik und seinem Humor erfreute, so begeistern heute die vier Musiker des Kokopelli Saxophon Quartetts ihr Publikum mit dem unverwechselbaren und variationsreichen Klang ihrer Instrumente.

Am Montag, den 22. Oktober, kann sich auch das Meppener Publikum um 20 Uhr im Theater bei einem schwungvollen Konzert davon überzeugen lassen. Vielseitig wie das Saxophon ist auch das 1995 gegründete Quartett, das aus Thomas Käseberg am Sopransaxophon, Romano Schubert am Altsaxophon, Georg Niehusmann am Tenorsaxophon und Christine Hörmann am Baritonsaxophon besteht. Mit immer neuen thematischen Konzertprogrammen stellen sie die Wandlungsfähigkeit des Saxophons unter Beweis. Ob Musik der Renaissance, Gershwins swingende Songs, französische Musik vom Hofe des Sonnenkönigs bis hin zu Chansons von Edith Piaf oder groovender Jazz, immer wieder überzeugen die stilsicheren werkgetreuen Interpretationen und eigenen Bearbeitungen der vier Saxophonisten das Publikum.

Die kurzweiligen Konzertprogramme werden von den Musikern abwechslungsreich moderiert und teilweise mit literarischen Zitaten garniert. Damit schafft das Kokopelli Saxophon Quartett eine sympathische Balance zwischen kompetenter Programminformation und Entertainment. Genau diese Mischung bringt das Quartett mit Werken von Bernstein, Gershwin und Copland auch in Meppen zum Besten.

Tickets für die Vorstellung sind für 22 Euro bei der Theatergemeinde Meppen, der Tourist Information und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde erhältlich. Weitere Informationen auch telefonisch unter 05931/153378 und im Internet unter www.theater-meppen.de.