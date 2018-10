Nach dem Fassanstich: von links: Daniel Keuter, Vorsitzender des SV Stavern, Festwirt Hans-Hermann Kemker, Bürgermeister Helmut Rawe und der Vorsitzende des Schützenverein Stavern, Andreas Wessels. Foto: Gerd Rode

Stavern. Der Moorbrand und die damit verbundenen anstrengenden vergangenen vier Wochen sollten am Samstagabend kein Thema mehr in der Gemeinde Stavern sein. Die veranstaltenden Vereine, der Schützenverein und der Sportverein des Ortes, sowie der Festwirt Hans-Hermann Kemker, konnten über 1000 Besucher zum Oktoberfest begrüßen. Da, wo vor gut einer Woche noch die Einsatzkräfte der Feuerwehren und des THW das Bild geprägt hatten, wurde jetzt in Lederhosen und Dirndl bei bayrischer Musik und vielen Maß Bier zünftig gefeiert.