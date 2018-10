Meppen. Eine neue Form zur Unterstützung der Jugendarbeit im Dekanat Emsland-Mitte ist am Wochenende aus der Taufe gehoben worden. Ab sofort arbeitet der Förderverein unter dem Motto „Jugend STARK machen e.V.“ gezielt daran, Projekte zu unterstützen.

Sarah Schulte, Dekanats-Jugendreferentin, gab ihrer Freude im Gemeindehaus der St. Paulus-Kirche besonderen Ausdruck, dass es endlich geklappt habe, diesen neuen und für die Jugendarbeit so wichtigen Verein auf die Beine zu stellen. Schulte erzählte , dass mit dem Bereich Emsland-Mitte jetzt der dritte Verein in die Form gegründet werde. „Wie erfolgreich jetzt schon die Arbeit funktioniert, zeigt, dass nur in diesem Jahr 1040 Ehrenamtliche bei den Zeltlagern tätig waren“, zeigte Schulte auf, dass es nicht nur einen Abwärtstrend im Bereich ehrenamtlicher Arbeit gebe.

Potenzial ausbauen

Nicht vergessen dürfe man, dass viele Jugendgruppen und Verbände sich zu wöchentlichen und monatlichen Treffen zusammen fänden. „Wir benötigen einen Förderverein, an den sich alle wenden können, wenn sie etwas brauchen“, unterstrich Schulte die Dringlichkeit der Gründung. Man wolle so auch ein Potenzial ausbauen, das es zwar gebe, aber nicht genügend zur Geltung komme, so Schulte weiter. „Es darf auch nicht immer am Geld scheitern, wenn eine Jugendgruppe sagt, von der Gemeinde bekommen wir kein Geld“, führte die Rednerin weiter aus, deutete aber darauf hin, dass große und sehr teure Projekte nicht zu stemmen seien.

Parteipolitisch neutral

Der Verein, so sieht es auch die Satzung vor, soll die Förderung der offenen Jugendarbeit, insbesondere der sozialen und kulturellen Jugendbildung bewerkstelligen. Ferner soll es auch eine schulbezogene Förderung der Jugendarbeit im Dekanat Emsland-Mitte geben. „Im Mittelpunkt soll auch die Förderung der Bildungsarbeit mit allgemeinen, politischen, sozialen und kulturellen Schwerpunkten geben“, zitierte die Rednerin aus der Satzung, die von den anwesenden Gründungsmitgliedern einstimmig angenommen wurde. Als wichtig angesehen wurde, dass der Verein demokratisch im Sinne des Grundgesetzes sowie parteipolitisch neutral arbeiten soll. Zu Organen wurden die Mitgliederversammlung und der Vorstand erklärt. Für eine erweiterte Öffentlichkeitsarbeit plant man, auch auf die sozialen Medien zurückzugreifen, um so besser Interessenten zu erreichen.

Ebenso wurde erwähnt, dass Jugendliche nicht daran scheitern sollten, komplizierte Formulare auszufüllen. Da werde der Verein helfen, so Schulte weiter. Sollte der Verein eines Tages nicht mehr aktiv arbeiten können, würde das noch vorhandene Vermögen an das Bistum Osnabrück fallen, das diese eventuell vorhandenen Ressourcen nur für gemeinnützige Zwecke einsetzen darf.

Landtagsabgeordneter Bernd-Carsten Hiebing, der als einer der wenigen Eingeladenen zur Gründungsversammlung gekommen war, erklärte, dass er bei anstehenden Problemen gerne weiter helfen werde.

Der Vorstand des Fördervereins: Vorsitzende: Anna Hanenkamp, zweiter Vorsitzender: Julius Fickers, Schriftführer: Stephan Wendt, Kassenwart: Pia Horstkamp, Dekanatsjugendreferent: Simon Fübbeker.