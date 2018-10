Meppen/Geeste. Der Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im Altkreis Meppen bietet dieses Jahr erstmalig für die Kindertagesstätten das Theaterstück „Sina und Tim spielen Doktor“ an.

Das Zartbitter-Präventionstheater spricht das Thema Doktorspiele an, welche zur normalen Entwicklung von Kindern dazugehören. Aber wie bei jedem Spiel müssen auch hier Regeln beachtet werden. Diese soll das Stück den Kindern, aber auch den Eltern vermitteln.

In der Woche vom 21. bis 25. Oktober wird das Stück in Meppen und Geeste aufgeführt. Start ist am 21. Oktober um 19:30 Uhr im Theater Meppen mit einer Aufführung für die Eltern. Sie haben nach dem Stück die Gelegenheit mit den Mitgliedern des Arbeitskreises gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen im Altkreis Meppen ins Gespräch zu kommen.

Vom 22. bis 24. Oktober finden dann die Aufführungen für die Kinder vormittags im JAM in Meppen statt. Am 24. Oktober findet um 19:30 Uhr außerdem eine Aufführung für die Eltern aus Geeste in der Bonifatiusschule in Dalum statt und am 25. Oktober sind dann noch mal die Aufführungen für die Kindergärten der Gemeinde Geeste geplant. Das Stück richtet sich an die vier- bis fünfjährigen Kinder und ihre Eltern. Insgesamt werden sich rund 530 Kinder das Stück ansehen. Im Vorfeld fanden vier Erzieherfortbildungen für 80 Erzieher statt, sodass diese der Thematik auch entsprechend geschult gegenübertreten können.

Weitere Informationen erteilt Kathrin Schütte vom Landkreis Emsland, Fachbereich Jugend unter Tel.: 05931/442439 oder E-Mail: kathrin.schuette@emsland.de.