Zwei Autos kollidieren auf B70 in Meppen CC-Editor öffnen

Aufgrund der tiefstehenden Sonne geriet der Fahrer eines Opel Agila auf der B70 etwas zu weit nach links und kollidierte mit einer Mercedes A-Klasse. Foto: Matthias Brüning

Meppen. Um kurz nach 8 Uhr ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der B70 in Meppen gekommen. Es kam zum Stau in Fahrtrichtung Lingen.