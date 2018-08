Feuerwehr löscht Heckenbrand in Meppen MEC öffnen

Wegen eines Heckenbrandes musste die Feuerwehr Meppen am Samstag in die Fiebelmannstraße in den Stadtteil Esterfeld ausrücken. Foto: Matthias Brüning

matt Meppen. Um kurz nach 12 Uhr ist die Feuerwehr Meppen am Samstag in die Fiebelmannstraße in den Stadtteil Esterfeld wegen eines Brandes ausgerückt.