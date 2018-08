Gelöste Radmuttern bei Auto in Meppen MEC öffnen

In Meppen sind am Dienstagmorgen Radmuttern von einem Auto gelöst worden. Symbolbild: dpa

Meppen/Haselünne. Am Dienstagmorgen hat eine 32-jährige Autofahrerin auf dem Weg von Meppen nach Haselünne Geräusche an ihrem Opel Insignia bemerkt. In einer Werkstatt wurde festgestellt, dass drei Radmuttern gelöst wurden.