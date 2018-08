Meppen. Das kommende Wochenende im mittleren Emsland, vom 10. bis 12. August 2018 bietet jeden Tag ein abwechslungsreiches Programm. Sei es das Harener Winzerfest, ein Wochenende im Zeichen des Mittelalters oder maritime Stimmung beim Shanty-Open-Air in Geeste.

Los geht das kommende Wochenende im mittleren Emsland mit einem Diner en Blanc. Am Freitagabend wird am Heimathaus in Versen ein großes Picknick ganz in weiß veranstaltet. Frei nach dem Motto: Es treffen sich Freundinnen und Freunde, die Spaß an einem stilvollen Abend haben, veranstaltet der SkF Meppen/Emsland Mitte den Abend für den guten Zweck. Karten für die vierstündige Veranstaltung gibt es für 18 Euro bei der Touristinformation Meppen.

Wein und Musik

Ebenfalls am Freitag fällt der Startschuss für das dreitägige Winzerfest in Haren. Das alljährliche Winzerfest an der Mersmühle bietet bei abwechslungsreichem Programm edle Weine von verschiedensten Weinbergen an. Wenn zu 18 Uhr am Freitagabend die Winzer ihre Pavillons aufgebaut haben, kommt unter anderem die Deutsche Weinprinzessin Laura Lahm zu ihrem ersten Auftritt in Haren. Zudem startet auf dem Gelände an der Mersmühle am Samstag ab 18 Uhr die Weinparty zu den Klängen der Band Headless. Das Sonntagsprogramm startet ab 13 Uhr. Ab 14:30 Uhr sorgt der Heeder Musikverein im Wechsel mit dem Harener Tanzbogen für Unterhaltung auf der Bühne.

Kino-Konzert

Am Samstagabend ist an der Koppelschleuse in Meppen Open-Air angesagt, genauer ein Kino-Konzert mit „We Stood Like Kings“ aus der belgischen Postrockszene. Der Sound der Gruppe, inspiriert von der Musik von Pink Floyd, Chopin und Mogwai, ist vielfältig und unverkennbar-nun stellen sie ihr neustes Werk „USA:1982“ in Meppen vor. Beginn der Veranstaltung ist um 21 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Mittelalter in Groß Hesepe

Am Samstag und Sonntag verwandelt sich Groß Hesepe in eine mittelalterliche Stadt, zumindest nur für kurze Zeit. Bei der zweitägigen Zeitreise begeben sich die Heseper zurück in eine Zeit der Ritter und Gaukler. Das mittelalterliche Treiben in der Ortsmitte Groß Hesepes verspricht viele Attraktionen, Handwerk und kulinarische Genüsse sowie tolle Kleider und Gewänder. Am Samstag um 13 Uhr wird das Fest mit den Worten „Der Markt ist eröffnet, Spielleute spielen auf“ im Ortskern von Groß Hesepe gestartet. Der Eintritt beträgt sechs Euro für Erwachsene, fünf Euro für mittelalterlich Gewandete und für Kinder bis 14 Jahre vier Euro.

Shantychöre am Speicherbecken

Den Schlusspunkt des Wochenendes setzt der Geester Shantychor. Eingeladen wird zum großen Shanty-Open-Air am Geester Speicherbecken. Auf drei Bühnen mit wechselnden Auftritten sorgen Chöre aus Deutschland und den Niederlanden für maritime Stimmung. Wie in den Vorjahren wird das Rahmenprogramm des Festivals, das wie in den Vorjahren mehrere 10000 Besucher erwartet, mit einem großen Flohmarkt auf dem Gelände des Speicherbeckens abgerundet. Neu hingegen ist dieses Jahr der Einsatz des „Geeste Mobil“. Mit dem von der Gemeinde Geeste und der Bürgerhilfe Nordhorn bereitgestellten Fahrzeug können Besucher mit entsprechendem Behindertenausweis kostenlos auf die Deichkrone und somit direkt zum Ort des Geschehens gefahren werden. Start des Open-Airs ist am Sonntagmittag, 12.30 Uhr.