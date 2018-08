Die 20.000. Besucherin, Lina aus Oldenburg, wurde von Ronja, Birk und Mattis auf der Freilichtbühne Meppen begrüßt. Foto: Freilichtbühne Meppen

Meppen. Am Wochenende konnte die Freilichtbühne Meppen ihre 20.000 Besucherin in diesem Jahr begrüßt. Lina aus Oldenburg war mit ihrer Familie in Meppen und hat sich dort „Ronja Räubertochter“ angesehen. Sie durfte sich über eine Familienkarte für „Madagascar“ im nächsten Jahr freuen.