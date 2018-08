Die Schüler und Lehrer auf der Festivalbühne. Foto: BBS

Meppen. Vor gut zehn Jahren rief das niedersächsische Kultusministerium die Aktion „Schulbandfestival der Berufsbildenden Schulen“ ins Leben, die seitdem jährlich an verschiedenen Orten stattfindet. Man versprach sich dadurch, auch an den Berufsbildenden Schulden (BBS) „Musisches und Kreatives anzubieten“. An dem diesjährigen Festival in Salzgitter nahm zum ersten Mal auch die Band der Berufsbildenden Schulen Meppen teil.