Starke Rauchentwicklung nach Brand in Meppener Eisenhütte MEC öffnen

An der Meppener Eisenhütte hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Foto: Malte Goltsche

Meppen. In der Meppener Eisenhütte hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Vermutlich ist heißes Metall auf ein Förderband im Keller gelangt. Daraufhin setzte starke Rauchentwicklung ein. Die Feuerwehr rückte schnell an, sodass keine Person zu Schaden kam.