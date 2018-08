Ein 16-Jähriger wurde am Sonntagabend in Meppen von drei Männern angegriffen. Auf den Jugendlichen wurde mehrfacheingeschlagen, sodass er im Gesicht und am Bein Verletzungen davon trug. Symbolfoto: Michael Gründel

Meppen. Ein 16-Jähriger wurde am Sonntagabend in Meppen von drei Männern angegriffen. Auf den Jugendlichen wurde mehrfacheingeschlagen, sodass er im Gesicht und am Bein Verletzungen davon trug.