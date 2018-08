Semesterprogramm

Meppen Am 20. August startet bei der Volkshochschule Meppen (VHS) das Herbstsemester. „Ab sofort haben unsere Kunden die Möglichkeit, sich im Programmheft über die Kurse zu informieren“, sagt Pressesprecher Oliver Hankofer. Das Heft erhalten alle VHS-Stammkunden frei Haus geliefert. Es liegt an 200 Ausgabestellen im mittleren Emsland kostenlos aus.

Im neuen Programm gibt der Bereich Gesellschaft & Umwelt frische Impulse für die politische Bildungsarbeit. So wird beim Einsatz digitaler Medien in der Bildung darüber diskutiert. Mit dem Online-Seminar „Digitale Demenz oder Intelligenz“ wird die Möglichkeit geboten, sich bequem von zu Hause aus mit dem Thema Digitale Bildung zu beschäftigen. Fragen zur Baufinanzierung, zum Familienrecht oder zur Rente werden in verschiedenen Kursen und Vorträgen beantwortet.

Neues und Bewährtes gibt es im Bereich Kultur & Kreativität. Zum Herbst beginnt die neue Multimedia-Vortragssaison und entführt Zuschauer in fremde Länder und Kulturen. Gitarrenkurse und Gesangsunterricht sind neu im Angebot – ebenso wie ein Bildungsurlaub zum Thema Fotografie. Zur Adventszeit passend werden Blumengestecke, Weihnachtsdekorationen oder Weihnachtsfiguren selbst gefertigt.

Der Fitness- und Gesundheitsbereich bietet erstmals eine berufliche Qualifizierungsmaßnahme zum Alten- und Krankenpflegehelfer an. In Pflegeheimen werden Interessierte über die Demenz-Erkrankung informiert. Im Rahmen der Herzwoche gibt es ein Programm zur gesunden Ernährung. Generell ist das gemeinsame Kochen und Backen in der Volkshochschule seit Jahren beliebt. So können Teilnehmer Brotbacken selber lernen. Sehr gefragt sind Angebote der Buchautorin, Kommunikations- und Konfliktberaterin Dorothee Döring. Im Seminar mit dem Thema „Was kränkt, macht krank“ gibt sie Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Pädagogik-Angebot richtet sich an Beschäftigte in pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern. So wird eine Fortbildung zur Umsetzung des Elternprogramms „Schatzsuche“ angeboten. Die Weiterbildung qualifiziert pädagogische Fachkräfte, das Programm sicher und kompetent in ihren Einrichtungen umzusetzen. Neu im Programm ist ein Seminar zur psychomotorischen Förderung, als wichtiger Baustein frühkindlicher Bildung.

Im Bereich Deutsch & Integration finden Sprachkurse auf allen Niveaustufen für Migranten statt. Viele VHS-Sprachkurse von Dänisch bis Suaheli werden von Muttersprachlern geleitet, die einen tieferen Einblick in die Kulturen ihrer Heimat vermitteln können.

Unter der Rubrik Computer & Medien finden diverse Kurse rund um das Office-Paket 2016 statt. Darüber hinaus gibt es Seminare zur Bedienung von Smartphones oder Tablet-PCs. Für Kinder und Jugendliche finden ein Schreibtraining, ein Office-Kurs und erstmals auch ein Photoshop-Seminar statt.

Berufliche Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft und Technik wirken dem Fachkräftemangel entgegen. So können sich Beschäftigte für den neunmonatigen Lehrgang zur Fachkraft für Lohn- und Gehaltsabrechnung anmelden. Für Personen mit einer kaufmännischen Ausbildung findet eine Informationsveranstaltung zum Lehrgang Wirtschaftsfachwirt statt. Erstmals ist ein 13-monatiger Lehrgang Fachkraft Personalmanagement im Angebot.

Anmeldungen unter Telefon: 05931/93730 und E-Mail: info@vhs-meppen.de