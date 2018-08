Im Rewe-Markt in Meppen ist es am Donnerstagabend zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein Lüftungsrohr an der Decke hatte sich gelöst und stürzte auf den Boden. Foto: Harry de Winter

Meppen. Im Rewe-Markt in Meppen ist es am Donnerstagabend zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein Lüftungsrohr an der Decke hatte sich gelöst und stürzte auf den Boden. Verletzt wurde niemand.