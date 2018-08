Meppen. Vier „Grabstätten“ haben in Meppen an publikumswirksamen Plätzen den Blick mancher Passanten auf sich gezogen. Es handelte sich dabei um Mahnmale der Antifaschistischen Aktion (Antifa).

Vor dem Gebäude der Meppener Tagespost, im Bereich eines Schnellimbisses in der Fußgängerzone Markt, beim Emsbad und vor dem Kreishaus waren sie vermutlich in der Nacht zum Freitag errichtet worden.

Es wurden grabähnliche kleine Hügel aufgeschüttet und mit Grablicht sowie Blumen versehen. An einem schlichten Holzkreuz hing ein mit dem Symbol der Antifa versehener Zettel: „Europa tötet durch unterlassene Hilfeleistung! Seenotrettung ist kein Verbrechen! In Gedenken an einen der bereits 1500 ertrunkenen Menschen im Mittelmeer! (Zahlen des Jahres 2018 bis jetzt).“

Wieder entfernt

Alle vier Mahnmale wurden inzwischen entfernt. In Meppen übernahmen dies Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Die Stadt Meppen geht dem Fall nach und will ihn ahnden. „Es handelt es sich hierbei um eine unerlaubte Sondernutzung – Paragraf 18, Abs. 1 niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) – in Verbindung mit Paragraf 3, Abs. 1 der Satzung der Stadt Meppen über die Sondernutzung an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten“, erklärte Stadtpressesprecherin Petra Augustin auf Anfrage unserer Redaktion.

Für die Mahnmale hätte im Vorfeld eine Genehmigung beantragt werden müssen. Deshalb werde an die Urheber nun ein Anhörungsschreiben im Rahmen eines Bußgeldverfahrens verschickt.