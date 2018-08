Meppen. Temperaturen um die oder über 30 Grad, strahlender Sonnenschein, noch Ferienzeit. Viele nutzen den Hochsommer im Emsland, um sich an einem der Badessen in der Region zu vergnügen und ein wenig Abkühlung zu finden. Wie aber ist die Wasserqualität? Muss man Angst vor Bakterien haben? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Die gute Nachricht: Die Badegewässerqualität ist unverändert gut bis ausgezeichnet. „Die derzeitige Hitzeperiode hatte bisher keinerlei Auswirkungen auf die Wasserqualität. Daher sind keine Sperrungen erforderlich“, sagte Anja Rohde, Pressesprecherin des Landkreises Emsland am Donnerstag auf Anfrage.

Kein Blaualgenvorkommen

Auch in Sachen Blaualgenvorkommen gibt der Landkreis Emsland Entwarnung. „Aktuell gibt es keine Blaualgenvorkommen in den emsländischen EU-Badegewässern.“ Sollten diese Bakterien ohne Zellkern in einem der hiesigen Gewässer festgestellt werden, würde es umgehend gesperrt werden. Durch Verschlucken von Blaualgen können gesundheitliche Probleme wie Durchfall, Erbrechen, Schwindel und Benommenheit auftreten.

Proben jetzt alle 14 Tage

Während der aktuellen Badesaison wurden bisher alle drei Wochen Proben aus den Badegewässern entnommen. Aufgrund der extremen Witterung verkürzt der Landkreis Emsland seit Donnerstag das Intervall zur Beprobung der EU-Badegewässer auf 14 Tage.

Aktuelle Mitteilungen zu niedersachsenweit allen EU-Badegewässern (zum Beispiel Sperrungen oder Blaualgenvorkommen) und die Ergebnisse der mikrobiologischen Messungen können zeitnah dem Badegewässer-Atlas Niedersachsen unter www.apps.nlga.niedersachsen.de/eu/batlas/ im Internet eingesehen werden.