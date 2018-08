Meppen. Einen Tag, nachdem Franzi Hellmold einem eine Stunde lang in einem Auto in einer Tiefgarage in Meppen bei Hitze zurückgelassen Hund helfen wollte und die Feuerwehr verständigte, ist das Entsetzen darüber, wie der Fall von der Polizei behandelt wurde, bei ihr immer noch groß.

Wie berichtet parkte die 20-Jährige am Dienstagnachmittag hinter dem Pkw, in dem der Mischling an einer Leine zurückgelassen wurde, als seine Besitzer zum Einkaufen gingen. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert sie die Situation so: „Als ich mit meinem Auto in der Tiefgarage geparkt habe, habe ich erst mal nichts Besonderes gedacht. Mir ist das Auto mit dem Hund erst aufgefallen, als ich ihn bellen gehört habe und die Besitzer, ohne sich umzudrehen, einfach weitergegangen sind. Das hat mich etwas beunruhigt. Als die Frauen aus meiner Sichtweite waren, bin ich zu dem Hund gegangen und habe nach ihm geschaut. Er tat mir einfach nur leid, und ich wurde echt sauer. Wie kann man nur ein Tier im Auto einsperren, wenn es so warm ist?“ In der Tiefgarage sei es sehr heiß gewesen.

„Wenn man helfen kann, sollte man es auch tun“

Die Meppenerin habe zunächst ihre Einkäufe erledigt und darauf gehofft, dass die Besitzer nicht allzu lang wegblieben. Als sie nach 20 Minuten zurückkam, habe der Hund „immer noch total hechelnd“ auf dem Beifahrersitz gelegen. „Da habe ich mir gesagt, dass ich einschreiten muss. Ich habe schon so oft in den Medien gelesen, dass Hunde bei diesen Temperaturen im Auto eingesperrt waren und es nicht überlebten. Das wollte ich natürlich bei diesem Hund verhindern.“ Wenn man helfen kann, sollte man es auch tun, findet die angehende Auszubildende.

Dass der etwa 20 Minuten später eintreffende Feuerwehrmann zunächst versuchte, die Hundehalter im Gebäude über der Tiefgarage ausrufen zu lassen, empfand Hellmold in dem Moment – mit Blick auf die vergangene Zeit und die Wärme –nicht optimal. „Es wäre für mich richtig gewesen, wenn der Hund zuerst befreit worden wäre. Ich hätte natürlich auch die Scheibe einschlagen können, aber da kenne ich mich juristisch nicht so gut aus. Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich das Recht dazu gehabt hätte, weil der Hund ja einen Luftspalt zum Atmen hatte.“

„Es gab ja keine Konsequenzen“

Der Vierbeiner habe ihr „so leidgetan“. Eine Stunde in einem warmen Auto mit kaum Luftzufuhr, mit einem Spalt breit geöffneten Fenster seien eine Qual für ihn gewesen. „Selbst ich habe geschwitzt, und ich bin eine totale Frostbeule“.

Nach Eintreffen der Polizei und Datenaufnahme der Hundebesitzer wollte Hellmold Anzeige gegen diese erstatten. „Ich bin zu den Polizisten gegangen, da es für mich ganz klar Tierquälerei war. Mir wurde dann aber gesagt, dass sie dies nicht machen, weil der Hund ja nicht wirklich in Lebensgefahr war und ein Spalt vom Fenster offen war.“ Diese Auskunft verärgerte die 20-Jährige, die einen einjährigen Kater hat. Sie ist überzeugt davon, „die Leute werden beim nächsten Einkauf nichts ändern und ihn wieder im Auto lassen. Es gab ja keine Konsequenzen, und der Hund muss mit, weil er zu Hause sonst alles verwüsten würde, wie sie vor Ort vor Zeugen selbst sagten.“

Quälerei

Hellmold hätte es als richtig empfunden, „wenn sie eine Anzeige bekommen hätten oder der Hund ihnen weggenommen werden würde“. Sein Tier bei den aktuellen Temperaturen und dann noch so lange im Auto zu lassen sei „einfach Quälerei“. Solche Menschen dürften kein Tier haben, beklagt sie.

Anzeige Anzeige

Würde sie wieder so handeln wie in der Tiefgarage? „Ja. In meinen Augen habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich in so eine Situation wieder geraten würde, würde ich die Scheibe einschlagen. Jetzt weiß ich, dass ich das Recht dazu gehabt hätte. Es kommt aber natürlich immer auf die Situation und die Gefahr an“.