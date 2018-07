Im Gespräch hilft Bernhardine Schiering (links) behinderten Menschen und ihren Angehörigen. Foto: Mammes

Meppen Bernhardine Schiering verfügt über eine langjährige Berufserfahrung als Heilerziehungshelferin und in der Beratung. Seit sieben Jahren arbeitet sie in der neuen Vitus-Teilhabeberatungsstelle. Ihr Büro befindet sich in der Schulze-Delitzisch-Straße 2 in Meppen. Dabei ist die Beratung kostenlos.