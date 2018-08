Ein verendeter Hecht im Hakengraben bei Meppen zeigt, wie akut die Situation in den Nebengewässern ist. Foto: Peter Wieting/Bezirksfischereiverband Emsland

Meppen. Mehrere Wochen hält die Hitzewelle im Emsland nun schon an. Geregnet hat es in diesem Zeitraum kaum. Die Folgen sind ausgetrocknete Böden und zum Teil dramatisch gesunkene Wasserstände in den Gewässern. Für die zahlreichen Tierarten, die im Wasser leben, wird es brenzlig. Ein Fischsterben droht.