Wegen eines im Auto zurückgelassenen Hundes waren Feuerwehr und Polizei in Meppen am Dienstagnachmittag im Einsatz. Foto: Carola Alge

Meppen . Etwa eine Stunde lang saß am Dienstag trotz Hitze ein Hund in einem Auto in einer Tiefgarage in Meppen, während die Besitzer zum Einkaufen waren. Eine Zeugin alarmierte die Feuerwehr.