Zurückgelassen im Auto: Minuten können den Tod bedeuten

Auch Tiere sollten bei Hitze nicht zu Einkaufsfahrten mit dem Auto mitgenommen werden. Und wenn, dann zu Geschäften, in die sie mit hinein genommen werden dürfen. Foto: Carola Alge

Meppen. Es vergeht kein Tag, an dem in den Medien nicht über Hitzeopfer berichtet wird. Hitzeopfer in Autos, in denen sie zurückgelassen wurden und darin qualvoll starben. Opfer, obwohl die Medien nicht müde werden, über die Todesgefahr solch gedankenlosen Handelns zu berichten. Ein Kommentar.