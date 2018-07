Im Emsland ist es viel zu trocken. Das zeigt der Blick auf den Durchschnitt der vergangenen Jahre. Foto: dpa

Meppen Im Emsland regnet es in diesem Sommer eindeutig zu wenig. Die sonst so ergiebigen Sommergewitter sind in den letzen beiden Monaten fast komplett ausgeblieben, sodass das Niederschlagssoll für Juni und Juli in diesem Jahr wohl deutlich unterschritten wird.