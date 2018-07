Aus dem alten Kreiswehrersatzamt macht der Landkreis Emsland bis Ende 2019 das neue Kreishaus Nummer drei. Foto: Malte Goltsche

Meppen. Bereits zu Beginn des Jahres hat der Landkreis Emsland das Gebäude an der Poststraße im Zentrum der Stadt gekauft. Nun wurden die konkreten Pläne für den Neubau am Standort des alten Kreiswehrersatzamtes veröffentlicht. Das Projekt steht in den Startlöchern.