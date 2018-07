Meppen. Insgesamt 25 Auszubildende für den Beruf des oder der Verwaltungsfachangestellten haben kürzlich im Emsland erfolgreich ihre Berufsausbildung beendet.

Nach knapp dreijähriger Ausbildung absolvierten die Nachwuchskräfte des Landkreises Emsland sowie der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Kreisgebiet in den vergangenen vier Monaten einen Vorbereitungslehrgang beim Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung am Lehrgangsort Meppen. Danach legten sie schriftliche Prüfungen in den Fächern Verwaltungsbetriebswirtschaft, Personalwesen, Verwaltungsrecht und Staatsrecht ab.

Den Abschluss bildeten die Prüfungen in der praktischen Rechtsanwendung. Bei der Beurteilung der praktischen Prüfungsleistungen wurden Kommunikationsfähigkeit und bürgerorientiertes Verhalten besonders gewichtet. Die besten Gesamtergebnisse erreichten Luisa Eising und Henning Meyer (beide Stadt Meppen) sowie Melanie Althoff (Stadt Lingen) jeweils mit dem Prädikat „gut“. Manfred Niemann, Personalchef beim Landkreis Emsland und Lehrgangsleiter, gratulierte zu den guten Prüfungsleistungen und wünschte allen Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung einen erfolgreichen Start in das Berufsleben.