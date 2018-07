Hinter dem Rewe-Markt an der Lathener Straße waren Papierballen in Brand geraten. Foto: Torsten Albrecht

matt Meppen. Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu zwei Einsätzen in Meppen ausgerückt: In der Hermann-Proske-Straße hatten Anwohner Rauch gemeldet – echte Flammen hab es jedoch erst beim Rewe-Markt an der Lathener Straße.