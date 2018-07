Meppen. 21 junge Frauen haben bei der Ärztekammer Niedersachsen, Bezirksstelle Osnabrück, ihre Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Medizinische Fachangestellte (MFA) bestanden. Ihre Prüfungszeugnisse erhielten sie während einer Feierstunde in Meppen.

Klassenlehrerin Mechthild Rosemeyer beglückwünschte die neuen MFA im Namen des Prüfungsausschusses. Sie sei stolz auf ihre Prüflinge und auf deren gute Leistungen. Die jungen Fachkräfte hätten sich allemal „besser geschlagen als unsere Nationalmannschaft“ und seien – ganz gegenteilig – „schließlich erfolgreich gewesen“.

Nachdem sich alle mittels „Training durch den Unterricht“ das nötige Wissen angeeignet hätten, sei von ihnen „in den wichtigsten Spielen – der theoretischen Prüfung in Osnabrück und der praktischen in Meppen – eine gewaltige Leistung erbracht worden“. Und mit dieser Qualifizierung sei nun „der Aufstieg in die Liga der Medizinischen Fachangestellten“ geschafft, die Zeit als Auszubildende vorbei.

Mehr Verantwortung in höherer Liga

Die Klassenlehrerin bescheinigte allen „frischen MFA“, sie hätten „einen wunderschönen Beruf erlernt, der viel fachliche Kompetenz, Verantwortung und Einfühlungsvermögen beim Umgang mit den Patienten erfordert“. Sie wünschte den neuen Medizinischen Fachangestellten „immer das nötige Engagement und Interesse, um stets auf dem aktuellen Stand zu sein“. In der höheren „Liga mit entsprechend mehr Verantwortung“ dürfe man im Training nicht nachlassen.

Rosemeyer überbrachte zudem herzliche Glückwünsche der Ärztekammer und überreichte in deren Namen jeder MFA eine Sektflasche mit einem Jahrgangsetikett. Darüber hinaus erhielt Marie Ahlers für gute Prüfungsergebnisse und als Klassenbeste eine Prämie.

Schließlich wünschte die Klassenlehrerin allen für die Zukunft Zufriedenheit, ob bei der Ausübung des Berufes oder in einer etwaigen Weiterbildung. Dazu zitierte sie Steve Jobs, Mitbegründer von Apple, dass Zufriedenheit nur damit erreichbar sei, wenn man das, was man tue, auch liebe.